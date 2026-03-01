‏پاکستان.. کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام پەلاماردان کونسوڵخانەی ئەمریکا

‏شەفەق نیوز – ئیسلام ئاباد

‏میدیایەل پاکستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان وە مدوو هەڵکوتانە بان بارەگای کونسوڵخانەی ئەمریکا لە شار کەراچی لە باشوور پاکستان، چەندین کەس بوینە قوربانینارەزایەتیەیل جویر کاردانەوەیگ بوی وەرانوەر وە تیرۆرکردن رێبەر باڵای ئیران، عەلی خامنەیی.

‏رویوەڕویبوین لە ناوەین هێزە ئەمنییەیل و خوەنیشاندەرەیل دروسبوی لەبان ری "MT خان"ی لای باڵەخانەی کونسوڵخانەگە گردەو بوین، وە سەنگ پەلامار باڵەخانەیل دان و شمارەیگ پەنجەرە دان وە مەبەست هەڵکوتانە ناوی.

‏ هێزە ئەمنییەیل وە تەقانن گاز ئەسر رشن وە فیشەک جواویان دەن ئەرا بڵاو وەپیکردن کۆمەڵەی مەردم ، کە وەپای قسەی وەرپرسەیل خزمەتگوزاری بویەسە مدوو کوشیان پەنج کەس بریان ئەرا خەستەخانەی مەدەنی لە کەراچی.

‏هەمیش هێز زیاتریگ پۆلیس و هێزەیل رینجرز بڵاوکریاس لە دەوروگەرد بایلۆزخانەگە بڵاوکریاس ئەرا نواگیری تونوتیژی.

‏دەسەڵاتدارەیل ری ناوەین "سوڵتان ئاباد" و شەقام "مەی کۆڵاش"بڕین، کە بوویە مدوو دروسبوین قەلەباڵخی سەختیگ هامشوو ناوچەگە.

‏