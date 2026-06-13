پاکستان: واژووکردن لەبان رێککەفتن ئاشتی ئەمریکی ئیرانی لە ماوەی 24 سەعات

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

شەهباز شەریف، سەرۆک وەزیرەیل پاکستانی رووژ شەممە دووپات کرد ک پاکستان ئەرا واژووکردن ئەلکترۆنی لەبان رێککەفتن ئاشتی ئەمریکی - ئیرانی، لە ماوەی 24 سەعات خوەی ئامادە کەێد.

شەریف لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت: لە هەر وەختیگ گوزەشتە زیاتر نزیکەو بویمنە لە رێککەفتن ئاشتی و شایەت لە ماوەی 24 سەعات تەواو بوود، و دەسوەجی دۊای تەواوبۊنی خوەمان ئەرا رێورەسم واژووکردن ئەلکترۆنی لە رێککەفتن ئاشتی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران ئامادە کەیمن.

دیاری کرد ک ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران رازی بۊنە لەبان چوارچیوەی کاریگ ئەرا رێککەفتن ئاشتی ک کووتایی وە چەن مانگیگ لە ململانێ لە خوەرهەڵات ناوڕاس تیەرێد، وە دەسنشانکردن ئەرا بۊیین گفتوگۆیل تەکنیکی لە هەفتەی ئایندە دۊای واژووکردن ئەلکترۆنی لەبان رێککەفتن ئەمریکی ئیرانی، و وە دووپاتکردن ئەوە وت: باوەڕ دیرم ک ئی رێککەفتن میژووییە لەناوەین واشنتۆن و تاران بنەمای ئاشتییگ وەردەوام دانەێد.

سەرۆک وەزیرەیل پاکستانی، شەهباز شەریف، دۊکە جومعە، رەسین وە شیوەیگ کووتایی و رێککەفتگ لەبانی ئەرا دەق "رێککەفتن ئاشتی" ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران راگەیان.

شەریف لە پۆستیگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" ک ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کرد، دیاری کرد ک "لە ناوڕاس ئەو تەقەلا خەسەوکریاگ و وەردەوامەیلە ک پاکستان ئەرا ناوجیکردن دەیدەیان، ئیمە ئاگادارییگ تەواو لە هەڵمەت چەواشەکاری وەردەوام دیریمن ک ئەوانەگ هاوسەنگی رێککەفتن ئاشتی خراوەو بکەن.

وتیش: دویر لەی دەنگەدەنگە، تۊنییمن دووپات بکەیمن ک رەسییمنەسە شیوەیگ کووتایی و رێککەفتگ لەبانی ئەرا دەق رێککەفتن ئاشتی، و پاکستان ئیسە لە نزیکەو وەگەرد هەردوگ لایەنەگە کار کەێد ئەرا رێکخستن گامەیل هاتگ، ئاشتی هیچ وەختیگ جۊر ئیسە نزیک نەۊە.