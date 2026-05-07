پاکستان: مەزەنەی رەسین ئەمریکا و ئیران ئەرا رێککەفتنیگ لە زۊترین وەخت کەیمن

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

وەزارەت دەیشت پاکستانی، رووژ پەنجشەممە، مەزەنەی رەسین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران ئەرا رێککەفتنیگ لە زۊترین وەخت کرد.

وەزارەت دەرەوەی پاکستانی لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی، ئومید خوەی لە رەسین ئەرا چارەسەریگ ئاشتیانەی هەمیشەیی نشان دا، وە دووپاتکردن لەبان ئەوە کە هێمان گەشبینە.

لەلای خوەیەو شەهباز شەریف سەرۆک وەزیرەیل پاکستان، وەردەوامبوین پەیوەندی وەگەرد ئەمریکا و ئیران لە درویژایی سەعاتەگە راگەیان.

مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیرانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو پەنجشەممە، ئاشکرای لە بەسانن دیداریگ وەگەرد ریبەر موجتەبا خامنەیی ئەنجام دا، لە وەختیگ دووپات لەوە کرد کە نیەچوودە ناو هیچ گفتوگۆیگ وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکی لەبارەی گەرووی هورمز وەرجە هەڵگردن گەمارۆی دەریایی لەبان ئیران.

ودۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، دۊکە چوارشەممە، راگەیان کە گفتوگۆەیل فرە خاسیگ" وەگەرد ئیران لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە ئەنجام دریاس، و فرە گونجیاگە کە رەسین ئەرا رێککەفتنیگ بوود، و وت: "باوەڕ دبرم کە ئیمە لە ئیران سەرکەفتیمنە".

میدیایەیل راگەیانن ئەمریکی، خەوەردان شایەت گفتوگۆی ئەمریکی - ئیرانییەیل هەفتەی ئایندە لە ئیسلام ئاباد دەس وەپی بکەنەو، هاوەخت وەگەرد چەسپانن وەزارەت دەرەوەی ئیرانی وە وەردەوامبوین ئاڵشتکردن پەیامەیل لەڕی ناوجیکردن پاکستانی.