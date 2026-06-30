‏پاکستان.. مردن 14 زاڕوو وە رمیان قەواسەی سەنتەریگ فێرکاری

شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

‏دەزگا راگەیاننەیل پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن 14 زاڕوو تەمەنیان ها ناوەین 4 تا 16 ساڵ، لە رمیان قەواسەیگ سەنتەر فێرکاری لەشار لاهور خوەرهەڵات وڵاتەگە.

‏کەناڵ "ئار نیوز" راگەیان "ئمڕوو سێشەممە، 14 مناڵ وەلای کەم گیان لەدەسدان هنای قەواسەی سەنتەریگ فێرکاری رمیا لە ناوچەی کاهنا لە شار لاهور".

‏وتیش، کارەیل بیناسازی وەردەوام بویە هنای بیناگە رمیاس، پۆلیس پەنج کەس دەسگیرکرد لەوەر کەمتەرخەمی لەناویانیش خاوەن بیناگە.

‏

‏