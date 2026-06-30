پاکستان.. مردن 14 زاڕوو وە رمیان قەواسەی سەنتەریگ فێرکاری
شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد
دەزگا راگەیاننەیل پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن 14 زاڕوو تەمەنیان ها ناوەین 4 تا 16 ساڵ، لە رمیان قەواسەیگ سەنتەر فێرکاری لەشار لاهور خوەرهەڵات وڵاتەگە.
کەناڵ "ئار نیوز" راگەیان "ئمڕوو سێشەممە، 14 مناڵ وەلای کەم گیان لەدەسدان هنای قەواسەی سەنتەریگ فێرکاری رمیا لە ناوچەی کاهنا لە شار لاهور".
وتیش، کارەیل بیناسازی وەردەوام بویە هنای بیناگە رمیاس، پۆلیس پەنج کەس دەسگیرکرد لەوەر کەمتەرخەمی لەناویانیش خاوەن بیناگە.