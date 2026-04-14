پاکستان پێشنیار خول دویەم گفتوگویەیل ئەمریکا و ئیران لە ئیسلام ئاباد دەێد
شەفەق نیوزـ ئیسلام ئاباد
پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، پێشنیار میوانداریکردن خول دویەم لە گفتوگو ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە ئیسلام ئاباد کرد، لە ماوەی رووژەیل ئایندە و وەرجە کوتاییهاتن ئاگربەس، وەپای قسەی دوو وەرپرس پاکستانی.
ئەو دوو وەرپرسە وە مەرج ئاشکرانەکردن ناویان قسە کردن، چوینکە دەسەڵات قسەکردن ئەرا دەزگایل راگەیانن نەیرن، دیاریکردن "ئی پێشنیارە بەسیاگە وە ئەوەگ ئایا هەردوگ لا داوای سازدان دیداریگ لە شوینیگ جیاواز کەن یا نە".
یەکیگ لە وەرپرسەیل وت: "وە بان ئەوەگ خول یەکەم بی هویچ رێککەفتنیگ کۆتایی هات، باوجی ئەو گفتوگۆیەیلە بەشیگن لە پرۆسەیگ دپلۆماسی وەردەوام و تەنیا تەقەلایگ ئەرا یەک جار نین".
لە گوزەشتە گفتوگویەیل ناوەین ئەمریکا و ئیران کە ئەرا چەن ساعەتیگ دریژە داشت لە پاکستان، بی رەسین وە هویچ رێککەفتنیگ کوتایی هات، یەیش ئاگربەسەگە خسە رخداری.