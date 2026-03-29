پاکستان.. ریکارەیل تونیگ وەرجە دەسکردن وە گفتوگۆیەیل ئیران

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

دەسەڵاتەیل ئەمنی لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان، یەکشەممە، ریکارەیلیان قایم کردن وەرجە گفتوگۆیەیل ئاست بەرزیگ کە ئامانج لەلی کەمەوکردن تیژییە لە جەنگ ئیران، وەپەی ئەوەگ تووڕ "CNN" بڵاوی کرد.

پاکستان، ئمڕوو یەکشەممە، میوانداری گفتوگۆیەیلیگ هاوبەش وەگەرد سعودیە و تورکیا و میسر لەباوەت جەنگ ئیران کەێد.

وەرجە دەسپێکردن گفتوگۆیەیلە، کە چەوەڕی کریەێد دۊای نیمەڕوو یەکشەممە وە وەخت ناوخۆیی دەسوەپی بکەن، ئیسلام ئاباد بڵاوبوینیگ ئەمنی خەس وەخوەی دی، وە تایبەت لە دەورگرد وەزارەت دەیشت.

و پاکستان جویر ناوبژیوانیگ سەرەکی لە تەقەلایەیل دیپلۆماسی دەرکەفت، وە سوودوەرگردن لە پەیوەندییە خاسەیلی وەگەرد ئەمریکا و ئیران، کە پێشننیاریگ ئەمریکی ئەرا ئاشتی کە 15 خاڵ لەخوەی گرێد رەسانە تاران.

وەزارەت دەیشت پاکستان لەی دۊاییە راگەیان، کە ئیسلام ئاباد میوانداری گردەوبوینیگ چوارلایی ئەرا وەزیرەیل دەیشت میسر و سعودیە و تورکیا و پاکستان، ئمڕوو یەکشەممە کەێد، وە ئامانج ئارامەوکردن تیژییەیل ناوەین ئیران و ئەمریکا.

