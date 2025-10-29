پاکستان راگەیان دانوستانەیل وەرد ئەفغانستان سەرکەفتی نەوی و پەیمان جواوداین دا ئەرا مقیەتیکردن میلەتەگەی
2025-10-29T07:48:43+00:00
شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد
پاکستان، ئمڕوو چوارشەممە، شکستهاوردن دانوستانەیل وەرد ئەفغانستان راگەیان، ئەرا رێککفتن هەمیشەیی ئاگربەست، دووپاتکرد گامەیل هەوەجەیگ گرێدەوەر ئەرا مقیەتیکردن گەلەگەی.
وەزیر راگەیانن پاکستان عەتا ئەڵلا تارق لە پۆستیگ وەبان "ئێکس" وت: " لایەن ئەفغانی هویچ گەرەنتیگ پیشکەش نیەکەن، چەن جاریگ لە دۆسیەگە لاداس، پەنابردیەس وەر توومەتبارکردن و ویانگگردن" وتیش "گفتوگوکردن سەرکەفتی نەوی لە چارەسەریگ پراکتیکی".
بەیاننەگە لەدویای 4 رووژ تێد لە دانوستانەگە کە لە شار ئیستەنبوڵ میوانداری کریا، وە سەرپەرەشتی قەتەر و تورکیا".