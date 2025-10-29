‏پاکستان راگەیان دانوستانەیل وەرد ئەفغانستان سەرکەفتی نەوی و پەیمان جواوداین دا ئەرا مقیەتیکردن میلەتەگەی

‏شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

‏پاکستان، ئمڕوو چوارشەممە، شکستهاوردن دانوستانەیل وەرد ئەفغانستان راگەیان، ئەرا رێککفتن هەمیشەیی ئاگربەست، دووپاتکرد گامەیل هەوەجەیگ گرێدەوەر ئەرا مقیەتیکردن گەلەگەی.

‏وەزیر راگەیانن پاکستان عەتا ئەڵلا تارق لە پۆستیگ وەبان "ئێکس" وت: " لایەن ئەفغانی هویچ گەرەنتیگ پیشکەش نیەکەن، چەن جاریگ لە دۆسیەگە لاداس، پەنابردیەس وەر توومەتبارکردن و ویانگگردن" وتیش "گفتوگوکردن سەرکەفتی نەوی لە چارەسەریگ پراکتیکی".

‏بەیاننەگە لەدویای 4 رووژ تێد لە دانوستانەگە کە لە شار ئیستەنبوڵ میوانداری کریا، وە سەرپەرەشتی قەتەر و تورکیا".

‏