‏پاکستان راگەیان دانوستانەیل وەرد ئەفغانستان سەرکەفتی نەوی و پەیمان جواوداین دا ئەرا مقیەتیکردن میلەتەگەی

‏پاکستان راگەیان دانوستانەیل وەرد ئەفغانستان سەرکەفتی نەوی و پەیمان جواوداین دا ئەرا مقیەتیکردن میلەتەگەی
2025-10-29T07:48:43+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

‏پاکستان، ئمڕوو چوارشەممە، شکستهاوردن دانوستانەیل وەرد ئەفغانستان راگەیان، ئەرا رێککفتن هەمیشەیی  ئاگربەست، دووپاتکرد گامەیل هەوەجەیگ گرێدەوەر ئەرا مقیەتیکردن گەلەگەی.

‏وەزیر راگەیانن پاکستان عەتا ئەڵلا تارق لە پۆستیگ وەبان "ئێکس" وت: " لایەن ئەفغانی هویچ  گەرەنتیگ پیشکەش نیەکەن، چەن جاریگ لە دۆسیەگە لاداس، پەنابردیەس وەر توومەتبارکردن و ویانگگردن" وتیش "گفتوگوکردن  سەرکەفتی نەوی لە چارەسەریگ پراکتیکی".

‏بەیاننەگە لەدویای 4 رووژ تێد لە دانوستانەگە کە لە شار ئیستەنبوڵ میوانداری کریا، وە سەرپەرەشتی قەتەر و تورکیا".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon