‏پاکستان دووپات کەید ئەمریکا و ئیران ئامادەن ئەرا ئەنجامدان خولیگ لە دانوسەنین

‏شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

‏تاهیر ئەندەرابی، وەزارەت دەرەی پاکستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران ئامادەن ئەرا ئەنجامدان خولیگ لە وتووێژەیل لە تەقەلایگ ئەرا رەسین وە رێککەفتن ئەرا وسانن جەنگ، باوجی کات دیاریکریایگ ئەرا ئی خولە دیاری نەکرد.

‏ئەندەرابی وت: هویچ زانیارییگ دەربارەی شوون وەرێوەچگن خول دویەم لە وتووێژەیل ئەمریکا و ئیران نییە، باوجس وڵاتەگەی کەناڵەیل پەیوەنی لە ناوەین ئەمریکا و ئیران واز هیلێد.

‏دیاریکرد، پەیوەندییەیل وەردەوامن ئەرا دڵنیابوین لە وەردەوامی وتووێژەیل لە ناوەین واشنتۆن و تەهران، و دووپات کرد ئەمریکا و ئیران ئامادەن ئەرا ئەنجامدان وتووێژەیل و تەقەلایەیل بەردەوامن.

‏دووپاتکرد، تەقەلایەیل پاکستان ئەرا رەسین وە رێککەفتن لە ناوەین واشنتۆن و تەهران پشتگیری ناودەوڵەتی دیرێد.

‏ئەندەرابی باس لەوەیشکرد، لوبنان هێمان بەشیگە لە وسانن تەقە ک ئیسە جیوەجی کریەێد، و دووپات کرد ئاشتی لە لوبنان هەوەجە وە گفتوگویەیل ئاشتییانە کەێد، و دیاریکرد، مەسەلەی ئەتۆمی یەکیگە لەو بابەتەیلە کە باس لە بانی کریەێد.

