‏پاکستان داوا لە واشنتۆن و تەهران کەێد پابەندبون وە ئاگربەس لەدویای کۆتایهاتن وە دانوسەنین

‏شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

‏وەزیر دەرەوەی پاکستان، ئیسحاقدار، ئمڕوو یەکشەممە، داوا لە هەردوگ لایەن ئیرانی و ئەمریکی کرد، وەردەوام بوون لە پابەندبوین وە ئاگربەس وەبان سەرنەکەفتن گفتوگویەیل ناوەینیان تایوەت وە وەجیهاوردن ئاشتی هەمیشەیی لە خوەرهەڵات ناوڕاس.

‏دار لە بەیاننامەگەی دووپاتکرد "ئیسلام ئاباد وەردەوام بوود لە تەقەلایەیل ئەرا رەسین وە ریککەفتنیگ لەناوەین هەردوگ لایەن ئیرانی و ئەمریکی"، دیاریکرد "ئەرا رۆل پاکستان لە پاڵپشتی ری گفتوگۆ و نزیکەوکردن نووڕینەیل".

‏ئاشکرایکرد "هەردوگ شاند ئیرانی و ئەمریکی چەن خولیگ لە دانوسەنین ئەنجام دان، کە ئمڕوو شەوەکی کۆتایی هات".

‏لە وەختیگ گوزەشتەی ئمڕوو، جیگر سەرۆک کۆمار ئەمریکا، جەی دی فانس، کۆتایی هاتن دانووستانەیل وەگەرد ئیران راگەیان بی رەسین وە هیچ ریککەفتنیگ، لە خود وەخت شاند ویلایەتە یەکگرتوەیل پاکستان وەرەو دەێشت وەڕیکەفت.

