پاکستان.. بەرزەوبوین ئامار کوشیاگەیل تەقینەوەی مزگەفتەگە ئەرا 38 کەس
شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد
میدیایەیل پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن شمارەی ئەو کەسەیلە لە تەقینەوەی مزگەفتەگەی ئیسلام ئاباد پایتەخت گیان لەدەسدان، لە 36 کەسەو رەسیە 38 کەس.
رووژنامەی "داون"ی ناوخوەیی دیاریکرد، دوو لە زەخمدارەیل تەقینەوەگە لە خەستەخانە گیان لەدەسدان، هەمیش دیاریکرد کە بەرزەوبوین شمارەی قوربانیەیل وە مدوو ئەوەگ بار تەندروسی شمارەیگ لە زەخمدارەیل ناجیگیرە.
رووژ جومعەی گوزەشتە، تەقینەوەیگ لەناو مزگەفتیگ مەوقەی نماز جومعە لەناوچەی "شەهزاد تاون" لە ئیسلام ئاباد رویدا و بویە مدوو کوشیان و زەخمداری دەیان کەس.