‏پاکستان.. بەرزەوبوین ئامار کوشیاگەیل تەقینەوەی مزگەفتەگە ئەرا 38 کەس

‏شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

‏میدیایەیل پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن شمارەی ئەو کەسەیلە لە تەقینەوەی مزگەفتەگەی ئیسلام ئاباد پایتەخت گیان لەدەسدان، لە 36 کەسەو رەسیە 38 کەس.

‏رووژنامەی "داون"ی ناوخوەیی دیاریکرد، دوو لە زەخمدارەیل تەقینەوەگە لە خەستەخانە گیان لەدەسدان، هەمیش دیاریکرد کە بەرزەوبوین شمارەی قوربانیەیل وە مدوو ئەوەگ بار تەندروسی شمارەیگ لە زەخمدارەیل ناجیگیرە.

‏رووژ جومعەی گوزەشتە، تەقینەوەیگ لەناو مزگەفتیگ مەوقەی نماز جومعە لەناوچەی "شەهزاد تاون" لە ئیسلام ئاباد رویدا و بویە مدوو کوشیان و زەخمداری دەیان کەس.

