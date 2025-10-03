ئاگر گەورەیگ لەناو گەورەترین پاڵاوگەی نەفتی لە کناراو خوەرئاوای ئەمریکا هیز گرێد
شەفەق نيوز- واشینتۆن
ئاگر گەورەیگ، ئمڕوو جمعە، لەناو پاڵاوگەی نەفتی کۆمپانیای شێڤرون لە باشوور کالیفۆرنیای ئەمریکا هیز گرد، وەپای میدیایەیل ئەمریکا.
کەسەیلیگ وتن دەنگ رممەی بەرزیگ ژنەفتنە، و لەرزەیگ بویە پماێ کەفتن فرۆکەیگ بویە، چوینکە ئەو پاڵاوگە لە فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی لۆس ئانجلەسەو نزیکە.
کەناڵ تەلەڤزیۆنی "فزكس 11" وت: داوای تیمەیل وەرگری شارستانی لە گشت ناوچەی ساوت بای کریا ئەرا دەسمیەتیدان، و جادەی
سەرەکی باسيفيك كۆست، لە جادەی رۆز كرانس تا جادەی شارع ئیل سيگوندۆ بڕیا کە پاڵاوگەگە هاناوی، و دەسەڵاتەیل داوا لە مەردم کردن دویر لەو ناوچە بکەفن.
کەناڵەگە وتیش: تا ئیسە مدووەیل ئاگرەگە دیار نییە، و خەوەر لە کەفتن قوربانی نەڕەسیە.
جی باسە کە ئی پاڵاوگە کەفێدە بان رووبەر دوو میل چوارسویکە، و زیاتر لە 40% لە سزەمەنی فرۆکەیل و زیاتر لە 20% لە سزەمەنی ماشینەیل لە گشت ناوچەیل باشوور کالیفۆرنیا بەرهەم کەێد، و گەورەترین پاڵاوگەی نەفتیە لەبان کناراو خوەرئاوایی.