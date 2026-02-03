ئاگر گەورەیگ بازاڕیگ میللی لە باکوور تەهران سزنێد

شەفەق نيوز- تەهران

سەرچەوەیل ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە هیزگردن ئاگر لەناو بازاڕیگ میللی لە ناوچەی جەنەت ئاباد باکوور تەهران، کە بویە مدوو بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ لە ئاسمان ناوچەگە.

سەرچەوەیل وتن: ئاگرەگە شەوەکی ئمڕوو لەناو بازاڕ جەنەت لە ناوچەی جەنەت ئاباد هیز گرد، و تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و دەسکردن وە کپەوکردن ئاگرەگە.

وتیش: تەقەلای تیمەیل وەرگری شارستانی تا ئیسە وەردەوامە ئەرا کپەوکردن تەواوەتی ئاگرەگە، وەبی رەسین زانیاری لە بڕ زەردەیل یا زەخمدارەیل.