ئاگر هۆنگ کۆنگ.. 128 کوشیان و200 بیسەروشوین

شەفق نيوز- هۆنگ کۆنگ

ئمڕوو شەممە، هۆنگ کۆنگ پرسەی 128 کەس کرد کە لەناو ئاگر گەورەیگ گیانیان لەدەسدان، ئەوەیش لەناو کۆمەڵەی نیشتەجیبوین فرە بەرزیگ، وەگەرد مەزەنەی بەرزەوبوین شمارەی قوربانیەیل، کە هیمان 200 کەس بیسەروشوینە.

دەسەڵاتەیل 11 کەس دەسگیر کردن لەبان گەنترین ئاگر لە شارەگە ئەرا نزیکەی 80 ساڵە لە لێکۆڵینەوە لەبان گەندەڵی کە چشتەیلیگ وەکار هاوریاس لە نووەوکردن شوینەگە شایەت بیوەی نەوینە.

ئاگرەگە لە رووژ چوارشەممەی گوزەشتە لەناو کۆمەڵەی نیشتەجیبوین لە ناوچەی تای بو باکوورهەفت قات لە هەشت تاوەر سزان کە رەسێد 32 قات، کە کارەیل نووەوکردن لەناوی ئەنجام دریا و کەرەستەیل سکەلە وە چوو خەیزەران و تووڕەیل سەوز ئەرا پووشین بینایەیل وەکار هاوریاس.