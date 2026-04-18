ئاگریگ لە نزیک بەندەریگ رووسی دۊای پەلاماریگ وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان

کۊخای کەرت لینینگراد رووسی، ئەلێکساندەر درۆزدینکۆ، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگریگ لە نزیک بەندەر ڤیسۆتسک لە ئەنجام پەلامارسگ ئاسمانی وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە دویەشەو ناوچەگە کردە ئامانج.

درۆزدینکۆ لە پۆستێگ لەبان سەکووەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی شەوەکی ئمڕوو شەممە نۊسان کە هیزەیل وەرگری ئاسمانی 27 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان دژمنانە لە ماوەی شەوەگە لەناوبردن، هەمیش وت: ئاگریگ لە نزیک بەندەر ڤیسۆتسک هەڵسیاس، و کار ئەرا کپەوکردنی کریەێد.

هەرلیوا دیاری کرد کە دەسوەجی هیچ راگەیانییگ لە زەخمداری یا زەرەدەیلیگ ترەک نەڕەسیە.

کەرت لینینگراد چەن جاریگ تویش پەلامارەیلقگ وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان ئۆکرانی هاتیە، و خەسی پەلامارەیل لە مانگ ئازار گوزەشتەو زیای کردیە.