ئاگر لە دارسانەیل ئەڵمانیا و یۆنان زاڵەو بوود و لە کۆنترۆڵ دەرچوود

شەفەق نیوز - وەشۊنکەفتن

ئاژانس "فرانس پرێس" خەوەرداد لە هیزگردن ئاگرەیل دارسانەیل فراوانیگ لە باشوور ئەڵمانیا و یۆنان لەناو سەختییەیل لە ئۆپراسیۆنەیل کۆنترۆڵکردنیان لەوەر وای تون و سەختی ناوچەگە، وەگەرد بڵاوکردن سەدان لە کارمەنەیل فریاگوزاری ئەرا نواگیریکردنی.

ئاژانسەگە دیاری کرد کە ئاگریگ لە دارسانیگ نزیک لە "فرۆیدنبێرگ" لە ناوچەی پالاتینات باڵا لە ویلایەت "باڤاریا"ی ئەڵمانی هەڵساگە، کە نزیکەی 330 لە کارمەنەیل فریاگوزاری ئەرا رەفتارکردن وەگەرد ئاگرەگە بڵاو کریانە.

لەلای خوەیەو دەسەڵات ناوچەی "ئەمبێرگ سۆلزباک" وت کە ئاگرەگە لە ئیوارەی رووژ جمعەو لە کۆنترۆڵ دەرچگە؛ لەوەر وای تون، و دیاری کرد کە سروشت سەخت ناوچەگە ریگری لە جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیل نواگیریکردن ئاگرەگە کردگە مەگەر وە پیادە، لە وەختیگ زریانە برۊسکەدارەیل ریگری لە تەقەلایل تیمە مەیدانییەیل کردنە.

دەسەی وەشکین ئاگرەیل ناوخۆیی، داوا لە دانیشتگەیل کرد دۊر یکەفن لە ناوچەگە، و هوشداری دا لە رخباریەیل ئاگر و دۊکەڵەگە، هەرلیوا ئاموژگاری کرد وە هیشتن پەنجەرە و دەرەیل وە بەسیاگی، و وسانن کارکردن سیستەمەیل هوونککەر و واوەشین حردن، و چەودیاریکردن ئێزگەی ناوخۆیی ئەرا دەسخستن زانیارییە نووەیل.

لە یۆنان، زیاتر لە 300 کارمەن ئاگرکپەوکردن وەردەوامن لە تەقەلایلیان ئەرا کۆنترۆڵکردن ئاگریگ فراوان لە ناوچەی "پۆرتۆ جێرمێنۆ"ی کەناراوی، کە کەفتیەسە نزیکەی 70 کیلۆمەتر لە باکوور خوەراوای ئەسینا لە ناوچەی "ڤیۆتیا".

دەزگای ئاگرکپەوکردن وت کە ئاگرەگە رەسیەسە دەریا، و دووپات لە زەرەدرەسین وە ماڵەیل کرد، لە وەختیگ وای تون ریگری لە ئۆپراسیۆنەیل نواگیریکردن ئاسمانی کرد، لە وەختیگ ترەک بڕیگ لە فڕۆکەیل نەتۊنستن بەشداری لە کوشانن ئاگرەگە بکەن، و کلکریان ئەرا ئاگریگ ترەک لە ناوچەی "پێلۆپۆنیس" کە رەوشەگە لەورا ئارامترە.

ماڵپەڕ "meteo.gr" سەر وە روانگەی نیشتمانی لە ئەسینا، ئمڕوو شەممە، وایگ توومار کرد کە تونیەگەی رەسیە نزیکەی 130 کیلۆمەتر لە سەعاتیگ.