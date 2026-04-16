‏ئاگر گەپیگ لە پاڵاوگەی نەفت لە ئۆسترالیا هەڕەشە لە ١٠٪ی دابینکردن سزەمەنی دەێد

‏شەفەق نیوز - کانبرا

‏دەسەڵاتەیل ئۆسترالیا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانن ئاگر گەپیگ لە پاڵاوگەی نەفت لە شار "غیلۆنگ" لە ویلایەت ڤیکتۆریا هیزگردیە، یەیش بویە رخداری ئەرا بان دابینکردن سزەمەنی، لە هەمان وەخت دەسەڵاتەیل داوا لە مەردم کردن پەلامار وێستگەیل سزەمەنی نەیەن.

‏ئیدارەی ئاگرکپەوکردن و رزگارکردن لە ڤیکتۆریا وت، لە سعات 11:15 شەو وە وەخت ناوخوەیی، خەوەر تەقینەوە و بلویزەی ئاگر لە پاڵاوگەی "فیفا ئینرجی" وەپیان رسییە، کە بەرزی بلویەی ئاگرەگە لە شەو رەسییە نزیکەی 60 مەتر.

‏کریست بوێن، وەزیر وزەی ئۆسترالیا وت: " دیارە گەپترین کاریگەری کەفێدە بان بەرهەمهاورد بەنزین،" و بارودۆخەگە وە "بەدی" ناو برد، و دیاریکرد، یەکەیل بەرهەمهاوردن کیرۆسین و دیزڵ وە هووکار خستنەکار دەروازەیل جیاکردن دویر مەننە لە ئاگرەگە.

‏لە لای خوەیەوە، مارک مکگینیس، وەڕێوەبەر کارەیل شوونەگە، ئاشکراکردن، ئاگرەگە وە مدوو "تەقینەوەی گەورەی غازیگ کە زوی ئاگر گرید و هیدرۆکربۆن شل" بویە، و وتیش ک ئاگرەگە دوای چەن تەقینەوەیگ وە زوی بەرز بویە، و چەوەڕێ نێکرید تا نیمەڕوو ئمڕوو پەنجشەممە وە تەواوی کۆنتڕۆڵ بکرید.

‏کۆمپانیاگە دووپاتکرد هیچ زەخمداریگ نەویە، و دیاریکرد "هیچ کاریگەرییگ چەووەڕێکریاگ و خێرا لە بان دابینکردن سزەمەنی نییە."

‏ئی پاڵاوگە لە ساڵ 1954 واز کریاگە، یەکیگە لە گرنگترین دامەزراوەیل پاڵاوتن لە وڵاتەگە، روژانە 120 هەزار بەرمیل پاڵێد، و زیاتر لە 50٪ی هەوەجەی ویلایەت ڤیکتۆریا و نزیکەی 10٪ی گشت سزەمەنی ئۆسترالیا دابین کەێد.

