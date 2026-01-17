‏ڤایرۆس "نۆرۆ" زیاتر لە ١٠٠ خوەنەوار لە چین تویش تیارێد

شەفەق نیوز - پەکین

‏دەسەڵاتە تەندروستییەیل پارێزگای "گوانگدۆنگ" لە باشوور چین راگەیان، ١٠٣ خوەنەوار مەکتەویگ ئامادەیی لە شار "فوشان" تویش ڤایرۆس "نۆرۆ" بوین.

‏ڤایرۆس "نۆرۆ" بوودە مدوو دەرکەفتن نیشاەیل ئەلاوردن و زگچین، هەمیش وە ئەوەگ ناسریاس زوی بڵاوبوود لەری رویەیل پیسبوی، خوەراک ،یا لەری بەرکەفتیەی راستەوخوەی، دویای دەرکەفتن نیشانەیلی لەناوەین خوەنەوارەیل مەکتەو ناوەندی "شینگـهـی"، وە شیوەی بەرایی پشت راسکریا هووکار تویشهاتنەگە وە مدوو نۆرۆیە.

‏دەسڵاتدارەیل ئاشکرایکردن، گشت خوەنەوارەیل کە شمارەیان103 کەسە بارودۆخیان جیگیرە، ناو مەکتەوەگە دەرمانرێژکریا، خوەنەوارەیل خریەنە ژیر چەودێری و وشکنین.

