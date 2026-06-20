‏پەیاکردن تەرم ١٥ کووچبەر لە کناراوەیل لیبیا

شەفەق نیوز - تەڕابلوس

‏سەرچەوەیل ئەمنی و پزیشکی لە لیبیا، ئمڕوو شەممە، خەوەر دان لە دەراوردن تەرم لایەن کەم 15 کووچبەر کە دویەتیگیش لەناویانە، دویای ئەوەگ شەپوولەیل ئاو تەرمەیلیان بردەسە کناراوەیل شار تەبرەق لە خوەرهەڵات لیبیا، ئیەیش دویای نقومبوین بەلەمیگ کە دەیایان کووچبەر وەپی بویە لە دەریای ناوەڕاس.

‏ ئاژانس "رۆیتەرز" لە زوان سەرچەوەیگ لە هێزەیل دەریایی لیبیا وت: بەلەمەگە نزیکەی 61 کەس هەڵگردوید، وەگورەی قسەی 10 کەس لە رویداوەگە رزگاریان بویە.

‏سەرچەوەیلە دیاری کردن، تەرمەیل لە شوینەیل جیاجیایگ لەبان کنار خوەرهەڵات شار تەبرەق پەیا کریانە کە نزیکە لە سنوور میسر، لەوەختیگ دوو وەرپرس ئەمنی دووپات کردن تەرمەیل فرە شیەو بوینە، و هووشداری دان لە ئەگەر پەیاکردن قوربانیەیل زیاتریگ لە رووژەیل ئایندە.

‏وێنەیلیگ کە مانگ سوور لیبیا لە تەبرەق بڵاوی کرد، نیشانی دا خوەبەخشەیل خەریک دەرهاوردن تەرمەیلەن لەبان کناراوەیل سەخت، و خەنەیانە ناو کیسەی تایبەت تا ریوشوونەیل پێویست ئەرايان بگرنە وەر.

‏لە رویداویگ جیایش، سەرچەوەیگ پزیشکی فریاکەفتن و پشتگیری لە شار خومس، سەر وە وەزارەت تەندروستی لیبیا، راگەیان تیمەیل فریاکەفتن چەودێری پزیشکی ئەرا 13 کووچبەر پیشکەش کردنە دویای نقومبوین بەلەمەگەیان لە نزیک کناراوەیل شارەگە.

‏و لیبیا وە یەکیگ لە دیارترین خاڵەیل پەڕینەوەی کووچبەرەیل نایاسایی بەرەو ئەوروپا لە ری دەریای ناوەڕاس دانریەید، لە وەختیگ کە هاتن کووچبەرەیل واینە لە جەنگ و نەداری لە چەن وڵاتیگ ئەفریقی و ئاسیایی وەردەوامە.

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