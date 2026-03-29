پاپای ڤاتیکان: خودا نماز سەرکردەیل جەنگ نیەشنەوێد

وەگەرد چگن جەنگ ئیران ئەرا مانگ دووەمی، پاپا لیۆ پاپای ڤاتیکان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە پەروەردگار نزای ئەو سەرکردەیلە رەت کەێد کە جەنگ کەن و دەسیان وە خوین رەنگین بوود.

پاپا لیۆ، کە یەکەم پاپای ئەمریکییە لە ڤاتیکان، لە وتاریگ کە لەوەردەم دەیان هەزار کەس لە گۆڕەپان قەدیس پەترۆس لە یەکشەممەی شەعانین پێشکەشی کرد، وت: پەروەردگار جەنگ رەت کەێد، و هۊچ کەسیگ نیەتوەنێد وەکاری بارێد ئەرا دەسپیچگ جەنگ.

وتیش: "پەروەردگار گووش لە نزای ئەوانە نیەگرێد کە جەنگ دروس کەن، بەڵکم دەس نەێدە رۊییان و ئۊشێد: تەنانەت ئەگەر فرەیش نزا بکەین، گووش لەلیدان نیەگرم، چوینکە دەسدان خویناویە".

پاپا لیۆ وە تایبەتی ناو هۊچ سەرکردەیگ لە جەهان نەهاورد، بەڵام لە چەن هەفتەی گوزەشتە رەخنەیلی لەبان جەنگ ئیران خەسەو کرد.

پاپا لیۆ، کە وە وریایی فرەیگ لە هەڵوژاردن وشەیلی ناسریاگە، چەن جاریگ داوای وسانن زویوەزوی تەقەکردن لە جەنگەگە کرد، و دوشەممەی گوزەشتە وت: "پەلامارە ئاسمانییەیل هەڕەمەکین و بایەسە نواگیرییان بکریەێد".

ئی هوشدارییە دویای ئەوە تێد کە بڕیگ لە وەرپرسەیل ئەمریکی دەسەواژەیل ئایینی وەکار هاوردن ئەرا دەسپیچگ پەلامارەیل ئەمریکی ئیسرائیلی ئەرا بان ئیران لە 28 شوبات، لە وەختیگ کە پێت هێگسێت وەزیر وەرگری ئەمریکا نزای مەسیحی لە ناو پێنتاگۆن پێشکەش کرد کە پەیوەندی وە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل دیرێد.