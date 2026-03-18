ئاژانس وزەی ئەتۆم هووشداری لە رخدار نوو ئەتۆمی دەێد دویای وە ئامانجگردن ویستگەی بوشەهر ئیران
شەفەق نیوز - ڤییەننا
ئاژانس ناودەوڵەتی وزەی ئەتۆم، ئمڕوو چوارشەممە راگەیان ئیران ئاگاداریان کردیە لە وەخوارکەفتن مووشەکیگ یا کەرەستەیگ تەقەمەنی دامەزراوەیل وێستگەی ئەتۆمی بوشەهر لە ئیوارەی دیەکە سێشەممە.
ئاژانسەگە لە پۆستێگ لە سەکوو "ئێکس" رایگەیان: "ئیران ئاژانس ناودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی ئاگادار کردیە مووشەکیگ وەر بینای ویستگەی ئەتۆمی بوشەهر کەفتیە لە ئیوارەی دویەکە سێشەممە، باوجی هویچ زەردیگ وە کارخانەگە و لەناوەین کارمەنەیل توومارنەکریاس".
ڕافائیل گڕۆسی، وەڕێوەبەر گشتیی ئاژانسەگە دیاریکرد "دوارە داوای گرتنەوەر ئەوپەڕی دانوەخوە گردن کەێد لە وەخت ململانەیل ئەرا ریگریکردن لە رخداریەیل رویدان کارەساتیگ ئەتۆمی".
جی باسە، ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوبات گوزەشتە دەسکردنە وە پەلاماریگ وەبان ئامانجەیلیگ لەناو خاک ئیران، لەوانەیش تاران پایتەخت، کە بویە مدوو زەرەد گەورەیگ و کەفتن قوربانی مەدەنی و تیرۆرکردن ڕێبەری ئیران عەلی خامنەیی و شمارەیگ لە فەرماندەیل سوپا و سوپای پاسداران؛ لە وەرانوەر ئیران وە پەلاماریگ پیچەوانە وەبان خاک ئیسرائیل و بنکە سەربازییەیل ئەمریکا لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس جواویدا.