‏ئاژانس وزەی ئەتۆم هووشداری لە رخدار نوو ئەتۆمی دەێد دویای وە ئامانجگردن ویستگەی بوشەهر ئیران

شەفەق نیوز - ڤییەننا

‏ئاژانس ناودەوڵەتی وزەی ئەتۆم، ئمڕوو چوارشەممە راگەیان ئیران ئاگاداریان کردیە لە وەخوارکەفتن مووشەکیگ یا کەرەستەیگ تەقەمەنی دامەزراوەیل وێستگەی ئەتۆمی بوشەهر لە ئیوارەی دیەکە سێشەممە.

‏ئاژانسەگە لە پۆستێگ لە سەکوو "ئێکس" رایگەیان: "ئیران ئاژانس ناودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی ئاگادار کردیە مووشەکیگ وەر بینای ویستگەی ئەتۆمی بوشەهر کەفتیە لە ئیوارەی دویەکە سێشەممە، باوجی هویچ زەردیگ وە کارخانەگە و لەناوەین کارمەنەیل توومارنەکریاس".

‏ ڕافائیل گڕۆسی، وەڕێوەبەر گشتیی ئاژانسەگە دیاریکرد "دوارە داوای گرتنەوەر ئەوپەڕی دانوەخوە گردن کەێد لە وەخت ململانەیل ئەرا ریگریکردن لە رخداریەیل رویدان کارەساتیگ ئەتۆمی".

‏ جی باسە، ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوبات گوزەشتە دەسکردنە وە پەلاماریگ وەبان ئامانجەیلیگ لەناو خاک ئیران، لەوانەیش تاران پایتەخت، کە بویە مدوو زەرەد گەورەیگ و کەفتن قوربانی مەدەنی و تیرۆرکردن ڕێبەری ئیران عەلی خامنەیی و شمارەیگ لە فەرماندەیل سوپا و سوپای پاسداران؛ لە وەرانوەر ئیران وە پەلاماریگ پیچەوانە وەبان خاک ئیسرائیل و بنکە سەربازییەیل ئەمریکا لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس جواویدا.

