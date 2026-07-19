ئاژانس وزەی ئەتۆمی لێکۆڵینەوە لە ئامانجگردن وێستگەیگ ئەتۆمیی ئیران کەێد
شهفهق نیوز - تههران
ئاژانس ناودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان سەرقاڵ وەدویاچگن ئەرا ئەو راپۆرتەیلەس باس لە پەلامارەیل دویەشەو وەبان وێستگەی ئەتۆمی دارخوێن لە ئیران کەێد کە ها لە قۆناغ دروسکردن.
ئاژانسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، دامەزراوەگە ها لە قۆناغ فرە سەرەتایی دروسکردنی، هویچ مادەیگ ئەتۆمی لەناوی نەویە وەپای کۆەا وەشکین.
لە گوزەشتەش رێکخریاگ وزەی ئەتۆمی ئیران راگەسان ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا لە ساعەتەیل سەرەتای شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە وێستگەگە کردیەسەو ئامانج.
دیاریکرد، سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ وەرجە چەن رووژیگ باس لە پەلامارداین شوینەیل ئەتۆمی ئیرانی تەواونەکریاگ کرد، کە تەهران هووشداری دا ئەگەر کاریگ لەی شیوە بکەێد پەلاماریگ ویرانکەر ئەنجام دەێد.