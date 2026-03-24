ئاژانس فارس: گورزەیل ئاسمانی وەبان دامەزراوەیل وزە لە ئەسفەھان و خوڕەمشەهر
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
ئاژانس "فارس" ئیرانی، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ک پەلامار رەسیە چەن دامەزراوەیگ وزە لە شارەیل ئەسفەھان و خوڕەمشەهر، یەیش لە تیژییگ تیەێد ک وەگەرد قسەیل دۆناڵد ترەمپە ئەرا دویاخستن هەر کوتانیگ وەبان تووڕ وزەی ئیران ئەرا ماوەی پەنج رووژ.
ئاژانسەگە وت ک باڵەخانەی ئیدارەی غاز و وێستگەی کەمکردن پەستان غاز لە جادەی "کاوە" لە شار ئەسفەھان کەفتنە وەر پەلامار، ک بۊە مدوو رەسانن زیان وە پارچەیگ لە دامەزراوەگە و شمارەیگ لە ماڵەیل دەورگردی.
وتیش ک ریکارەیل وەرگری و وەرجەوەختە و دەرکردن وێستگەگە لە خزمەتگوزاری وەرجە پەلامارەگە، ریگری کردگە لە تەقینەوەی گەورە.
هەرلیوا، لە زوان قایمقام خوڕەمشەهرەو راگەیان ک مووشەکیگ رەسیەسە ناوچەی دەیشت وێستگەی کڕ غاز لە شارەگە، بی ئەوەگ هیچ زیانیگ گیانی بوود، و دووپاتیش کرد ک بەشەوکردن وزە تا ئیسە بی بڕیان وەردەوامە.
ئی رۊداوە دویای چەن رووژیگ تیەێد لە فراوانبۊن پەلامارەیل ئەرا بان بەش وزەی ئیران، ک لەناوی ئیسرائیل لە 18ی ئازار کێڵگەی "پارس باشوور" ک گەورەترین سەرچەوەی غازە لە ئیران، وەگەرد دامەزراوەیل پاڵاوتن لە عەسەلوویە کوتاد.
دویای ئەوە، ترەمپ وت ک داوا لە سەرۆک وەزیران ئیسرائیل بنیامین نەتانیاھۆ کردگە ک پەلامارەیل ئەرا بان ژیرخانی وزەی ئیران دووارەو نەکەێد، و دویەکە دووشەممە راگەیان ک پلان کوتان تووڕ وزە ئەرا پەنج رووژ دویا خستگە، و باس لە "دانوسەنین" و ئەگەر رەسین وە رێککەفتن کرد، لە وەختیگ تاران هەر چەشنە دانوسەنین راستەوخۆ وەگەرد واشنتۆن درووزن کرد.
لە وەرانوەر ئەوە، ئیران هوشداری دا ک وەڵام دەێدەوە وە کوتان ژیرخانی وزە و ئاو لە وڵاتەیل کەنداو ئەگەر ئەمریکا پەلامار دامەزراوەیل وزە یا شەبەکەی کارەبای ئیران بەێد، و سەرۆک پەرلەمان محمد باقەر قالیباف وت: هاتی دامەزراوەیل گرنگ و وزە لە خوەرھەڵات ناوڕاس بکەفنە وەر "کاولکارییگ ک گڵەو نیەخوەێد" ئەگەر وێستگەیل کارەبای ئیران بکەفنە ئامانج.
دویای ئەوەیش، ئاشکراکردنیگ لە لایەن سوپای پاسداران دەرچگ ک وت: وەڵامەگە وێستگەیل کارەبای ئیسرائیل و ئەو وێستگەیلە گرێدەو ک کارەبا ئەرا بنکەیل ئەمریکی لە وڵاتەیل ناوچەگە دابین کەن.