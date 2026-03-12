‏ئاوارەبوین 3.2 مليۆن کەس لەناو ئیران لە وەخت سەرەتای جەنگ تا ئیرنگە

‏شەفەق نیوز ـ برۆکسل

‏کۆمیسیۆن باڵای په‌نابه‌رەیل نه‌ته‌وه‌ یه‌کگرتگەیل، ئمڕوو په‌نجشه‌ممه‌، راگه‌یان نزیکه‌ی 3.2 ملیۆن که‌س له‌ ناوخوەی ئیران ئاواره‌ بوینه‌ له‌وه‌ختیگ که‌ جه‌نگه‌گه‌ له‌ 28ی شوبات (فێبرایه‌ر) ده‌س وەپیکردیە.

‏کۆمیسیۆنه‌گه‌ له‌ به‌یاننامه‌یگ وهت: "تا ئیسه‌ نزیکه‌ی 3.2 ملیۆن که‌س له‌ ناوخوەی ئیران ئاواره‌ بوینه‌".

‏ دیاری کرد، مەزەنەیل سه‌ره‌تایی نیشان ده‌ن ئێ شمارە وه‌ره‌و بانتر چوود وه‌رده‌وامبوین شه‌ڕه‌گه‌ بوودە مدوو بەدتربوین بار مرۆیی.

‏له‌ لایگ تره‌و، سه‌دان که‌س له‌ ناوچه‌ی خوه‌رهه‌ڵات ناوڕاس کوشیانه‌ له‌وه‌خت دەسوەپیکردن پەلامارەیل ئه‌مریکا و ئیسرائیل ئه‌را بان ئیران له‌ 28ی شوبات 2026.

‏وه‌پای ئامار ئاژانس "رۆیته‌رز" تا 11ی ئازار (مارس)، میدیا ئیرانییهیل بڵاویکردنە "وەلای کەم1270 که‌س کوشیانه‌، که‌ 40 مناڵ له‌ ناویانه‌ و له‌ ئه‌نجام پەلامارداین گه‌ڕه‌کیگ نیشته‌جیبوین لە تەهران".

‏له‌ هه‌مان وەخت، باڵیۆز ئیران له‌ نه‌ته‌وه‌ یه‌کگرتگەیل وت: "شمارەی کوشیاگەیل مەدەنیەیل له‌ 1300 که‌س زیاتر بوود". سوپای ئیرانیش راگه‌یان که‌ 104 که‌س کوشیانه‌ دویای ئه‌وه‌گ که‌ ژێرده‌ریاییگ ئه‌مریکی که‌شتییگ جه‌نگی ئیرانی له‌ نزیک که‌ناراوه‌یل سریلانکا له‌ 4ی ئازار نوقم کرد.

‏

‏