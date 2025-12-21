‏ئاوارەبوینی زیاتر لە نیم ملیۆن کەمبۆدی وە دوو پێکدانە خویناویەیلی وەرد تایلاند

‏شەفەق نیوز - بنۆم پێن

‏کەمبۆدیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە زیاتر لە نیم ملیۆن هاوڵاتی وە مدوو لەیەکدانەیل سنوورییە خویناویەیل وەرد تایلەند ئاوارەبوین، لای خوەیەو تایلەند راگەیان وڵاتەگەی هاوسا شەوەکی ئمڕوو پەلاماردایە، وەی موو لە نزیک پەرستگای "بریا ڤیهیار" کە مێژووەگەی ئەرا ٩٠٠ ساڵ وەرجە ئیرنگە چوود، شەڕ و پێکدادان رویدا.

‏وەزارەت ناوخوەی کەمبوودیا وت "زیاتر لەنیم ملیۆن کەمبودی، کە ژن و مناڵ هاناویان لە دەردەسەری فرەیگ زندگی کەن لە ئەنجام ئاوارەبوینیان لە ماڵ و مەکەوەیل کە لە گولە هاوەن و مووشەک و گورزەل ئاسمانی فرۆکەیل ئێف ـ16 تایلەندی واینە".

‏وەزارەتەگە لەبەیاننامەیگی ئاشکرایکرد "کوو گشت ئەو کەسەیل کە دەرچگنە رەسیەس ئەرا 518 هەزار و 611 کەس".

‏لەبان ئاست مەیدانی، کەمبودیا سوپاگەی لەروی پڕچەککردن و خەرجیەیل لەدویای سوپای تایلەندیە، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە راگەیان، کە هێزەل تایلەند لە شەوەکیەو وەردەوامن لە پەلامارداین.

‏وەرپرسەیل دیاریکرد "نووەوبوین شەر و لەیەکدانەیل لەی مانگە لەناوەین ئەو دوو وڵاتە هاوسایە باشوور خوەرهەڵات ئاسیا، کە لەناوی تانک و فڕۆکەی بیفڕۆکەوان و توپخانە وەکارهاتگە، بویەسە مدوو کوشیان لایەن کەم 22 کەس لە تایلەندا و 19 کەس لە کەمبودیا".

