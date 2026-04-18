‏یەگیگیان نەفت عراقی بار کردیە.. سوپای پاسداران نواگیری دوو کەشتی لە تەنگەی هورمز کرد

‏شەفەق نیوز - تاران

‏دەزگایەیل راگەیانن، ئمڕوو شەممە، خەوەردان كە هێزە دەریاییەیل سەر وە سوپای پاسداران ئیران نواگیری لە دوو کەشتی لە تەنگەی هورمز کردنە، کە یەگیگیان نەفتکیشیگ بویە و نەفت عراقی بار کردیە.

‏ماڵپەڕ "تانکەر تراکەرز" وت: "هێزە دەریاییەیل سوپای پاسداران ئیران دوو کەشتی هیندی ناچار کردنە گلەو بخوەن ئەرا دەیشت تەنگەی هورمز"، دیاری کرد "نواگیریەگە تەقەکردنیش وەگەردیا بویە".

‏‌ماڵپەڕەگە وتیش: "یەگیگ لە کەشتییەیلە نەفتکیشیگ گەپە کە ئاڵای هیندستان لەبانی بویە و دوو ملیۆن بەرمیل نەفت عراقی بار کردیە".

‏لە خود باوەت، رووژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" لە زوان خاوەن کەشتییەیل و ناوبژیوانەیل بارهەڵگردن راگەیان دووپات کردنە لە گلەوخواردن نزیکەی 20 کەشتی کە چەوەرێ گوزەرکردن لە تەنگەی هورمزبوین وەرەو شانشین عومان.

‏خاوەن کەشتییەیل و ناوبژیوانەیل بارهەڵگردن رووشنایی خستنە بان ئەوە کە ئەو کەشتییەیل چەوەری هاتنە ناو کەنداو بوین لەڕی دوورگەی لارک، و رەزامەنی داوین کە باج بیەنە ئیران.

‏قسەکەر وەناو بارەگای "خاتەم ئەلئەنبیا"ی ئیرانی، وەرژە ئیسە لە ئمڕوو شەممە، بەساننەوەی تەنگەی هورمز و گلەوخواردنی ئەرا شیوەی وەرینی راگەیان، و دووپات کرد لەبان وەردەوامی دەسەڵات هێزە چەکدارەیل ئیران لەبان ئەو رێڕەو ئاوییە.

