‏گیانلەدەسداین و زەخمداربوین ١١٩ کەس وە مدوو واران لە ئەفغانستان و پاکستان

‏شەفەق نیوز - کابوڵ/ ئیسلام ئاباد

‏دەسەڵاتەیل ئەفغانستان و پاکستان هاوسای، ئمڕوو دوشەممە، گیانلەدەسداین 45 کەس و زەخمداربووی 74 کەس تر لە هەردوگ وڵاتەگە راگەیانن وەهووکار واران فرەیگ کە بویه مدوو لافاو تون و رمیان بینایەیل لە ماوەی پەنج رووژ گوزەشتە.

‏دەسەی نیشتمانی ئەرا وەرێوەبردن تەنگانە و قەیرانەیل لە ئەفغانستان دیاری کرد فرەی مردنەیل لە پارێزگایل ناوڕاس و خوەرئاوا توومار کریانە، لەوانەیش (پەروان، مەیدان وەردەک، دایکۆندی و لۆگەر)، چوینکە وارانەگە بویه هووکار لافاو و زمیان خاک، ویرانکردن 130 ماڵ وە تەواوی.

‏وتیش؛ بارودۆخەگە تا ئیسەیش لە بەشەیل وڵاتەگە لە ئڕوو دوشەممە "ناجێگیرە"، و ئەگەر واران و لافاو فرەتریگ لە بڕیگ ناوچە هەس.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ وتیش: "وە گشتی، 1140 خێزان زەرەد وەریانکەفتیە".

‏لە لای خوەییشەوە، دەسەی وەرێوەبردن کارەساتەیل لە هەرێم خەیبەر پەختونخوای پاکستانی هاوسنوور ئەفغانستان راگەیان وەلای کەم 17 کەس کە 14یان مناڵن، گیان لەدەسدانە و 25 کەس تریش زەخمدار بوینە، وەهووکار رمیان قەواسە و دیوار ماڵەیل کە وارانە تونەگە هووکاری بوی.

