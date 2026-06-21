ڤانس لە سویسراوە: دانوسەنین وەگەرد ئیران ئامانج وە "ئاڵشتکردن" خوەرهەڵات ناوڕاس دیرێد

شەفەق نیوز - بێرن

جەی دی ڤانس، جیگر سەرۆک ئەمریکی، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، وت کە دانوسەنینەیل وەگەرد تاران، باس لە ودیهاوردن "رێککەفتنیگ نوو" کەن کە ئامانج لەلی ئاڵشتکردن خوەرهەڵات ناوڕاسە.

ڤانس، کە سەرکردایەتی شاند دانوسەنکار ئەمریکی کەێد لەناو گفتوگۆیل وەگەرد تاران لە سویسرا، وتیش: دانوسەنینە هونەرییەیل گشت ناکۆکییەیل چارەسەر نیەکەن، باوجی تۊنیمن بڕەسنیمنیە بانانیگ خاستر.

دیاری کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل وەرەونواچگنیگ لە لوبنان لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە ودی هاورد، وە دەسمیەتی پاکستان و قەتەر و ئیسرائیل، و دووپات کرد کە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ پابەندە وە ئاشتی هەرێمی، نەک تەنیا وەگەرد ئیران.

ڤانس، سوپاس خوەی لە پاکستان کرد لەبان تەقەلایەیل ناوەنجیکاری، و هەرلیوا ئەرا قەتەر دۊای رۆڵی لەی گفتوگۆیل، و دەسنشان کرد ئەرا ئەوە کە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ ئامانج دیرێد ئەرا "خوەرهەڵات ناوڕاسیگ جیاواز".

لەلای خوەیەو، شەهباز شەریف سەرۆک وەزیرەیل پاکستانی وت: ئیمە هایمنە رووژیگ گەورا وەخاتر ئاشتی جەهانی.

گفتوگۆ راسەوخۆیەیل لە سویسرا دەسوەپی کردن، لەناوەین هەردوگ شاند ئەمریکی وە سەرۆکایەتی جیگر سەرۆک جەی دی ڤانس، و ئیرانی محمد باقر قالیباف، بیجگە لە هەردوگ ناوەنجیکارەگە پاکستان و قەتەر.

تەلەڤزیۆن فەرمی ئیرانی وت کە دانوسەنینەیل ئەمریکی و ئیرانییەیل، ئمڕوو یەکشەممە لە سویسرا دەسوەپی کردن، و دیاری کرد کە هەردوگ دۆسیەی وسانن تەقەکردن گشتگیر لە لوبنان، و پۊلەیل بەسیای ئیرانی هانە پیشەنگی پرسەیل.

دیدارەگە، وەپای سەرچەوەگە، فترا6 خەێدە بان جیوەجیکردن بڕگەی یەکەم لە یاداشت لەیەکفامستن، کە دەق دیرێد لەبان کووتاییهاوردن وە کارەیل جەنگی لە گشت بەرەیل، کە لوبنان لەخوەی گرێد، کە ئەو بڕگەس تاران ئۊشێد تویش پێشێلکارییەیل هاتیە لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە وەرجە ئەوەگ جیوەجیکردنی لە دۊەشەو دەسوەپی بکەێد، هاوەخت وەگەرد رەسین شاند ئیرانی ئەرا سویسرا.

هەرلیوا، دیدارەگە باس لە بڕگەی یانزەهەم لە یاداشتەگە کەێد کە پەیوەندیدارە وە ئازادکردن سامانە بەسیاگەیل ئیرانی، لە وەختیگ شاند ئیرانی دووپات کەێد کە شۊنگیری جیوەجیکردن پەنج بڕگەی سەرەکی لە لەیەکفامستن ئامانج بنەڕەتی نیشان دەێد ئەرا بەشداریکردنی لە دانوسەنین وەردەوام ئیسە.