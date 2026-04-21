ڤانس روی وەرەو پاکستان کەێد ئەرا باسكردن دۆسیەی ئیران

ماڵپەڕ ئەکسیۆس، لە سەرچەوەیل ئەمریکییەو، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە جی دی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکی چوودە پاکستان، ئەرا ئەنجامداین دانوسەنینەیلیگ کە پەیوەندی وە دۆسیەی ئیرانییەو دیرن.

سەرچەوەگە وت: کە "سەردانەگە لە چوارچیوەی جویلەیل دیپلۆماسی خەسیگ تیەێد کە واشنتۆن سەرکردایەتییان کەێد ئەرا باسكردن پەرەسەنینەیل قەیرانەگە وەگەرد ئیران، لە ناو بەرزەوبوین گرژییەیل لە ناوچەگە"، وەبی باسکردن وردەکارییەیلیگ زیاتر لەبان خشتەی سەردانەگە یا سروشت دیدارە چەوەڕیکریاگەیل.

بڕیارە ماوەی وسانن تەقەگە لەناوەین واشنتۆن و تاران لە سەعات هەشت ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە وە وەخت خوەرهەڵات ویلایەتە یەکگرتگەیل (3:30 شەفەق پەنجشەممە وە وەخت تاران) کۆتایی باێد.

ئیسلام ئاباد دۊکە دووشەممە، داوا لە تاران و واشنتۆن کرد درویژە وە ماوەی وسانن تەقە بیەن.