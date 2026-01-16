پانزە ساڵ زیندانی وەبان سەرۆک وەرین کۆریای باشوور

شەفەق نيوز- سۆل

دەسەڵاتەیل دادوەری لە کۆریای باشوور، ئمڕوو جمعە، فەرمان پانزە ساڵ زیندانی وەبان يۆن سوك يۆل، سەروک وەرین کۆریای باشوور دەرکردن، دویای تاوانبارکردنی وە چەسپانن زوورکاری ئەرا حکومڕانی عورفی.

دادگای ناوەندی سیئۆڵ لە یەکەمین بڕیاری فەرمان وەرانەور ئەو توومەتەیلە دەرکرد کە پەیوەندی وە تەقەلای شکشتی یۆن ئەرا چەسپانن حکومڕانی عورفی لە کانوون یەکەم ساڵ 2024، وەگورەی ئاژانس "يۆنهاب" کۆریای باشوور.

سەرۆک وەرین وڵاتەگە یە چەن مانگیگە لەبان ئەو قەیران سیاسی بیوینە بەندی کریاس، کە لە سێەی کانوون یەکەم ساڵ 2024 تەقەلای پەکخستن حکومڕانی مەدەنی دا لە یەکەم گامیگ لەی شیوە ئەرا زیاتر لە چوار دەیە کە بویە مدوو ناڕەزایەتیەیل فراوان و جویلەکردن پەرلەمانی زویوەزوی ئەرا پویچەڵکردن ئی بڕیارە.

وەرجەیە، کۆریای باشوور چەن جاریگ تاوانبار سەرۆکەیل وەرین کردگە، کە لە ساڵ 1996، دوو سەرۆک وەرین چۆن دو هوان، و روه تای وو، وە توومەت یاخیبوین و گەندەڵی تاوانبار کریان، لە شوین شووڕش سەربازی ساڵ 1979 و رویداوەیل پشتی.

لە سەرەتا فەرمان وەسێدارەدان لەبان چۆن دو هوان دەرچگ، دویای ئەوە سووکەو کریا ئەرا زیندانیکردن هەمیشەیی، و روه تای وو 22 زیندانی لەبانی چەسپیان، ئیجا سووکەو کریا ئەرا 17 ساڵ و نیم لە، و لە ساڵ 1997، سەرۆک كيم يۆنگ سام وەخشین ئەرایان دەرکرد.