ئامانجگردن وە درۆن ئیرانی.. هیزگردن ئاگر لە کەشتیگ سەر وە ئیسرائیل لە گەروو هورمز
شەفەق نیوز - تەهران
هێز دەریایی ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان کەشتییگ بارهەڵگر سەر وە ئیسرائیل لە گەروو هورمز کردە ئامانج، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە کەشتییەگە.
میدیایەیل فەرمی لە زوان فەرماندەی هێزەیل دەریایی لە سوپای پاسداران ئیران بڵاوکردن "پەلامارەگە کەشتی (MSC Ishika) کردەیەسە ئامانج"، و دووپات کرد "یەیش وە مدوو ئەوەگ پەیوەنی وە زیۆنستەیل داشتیە".
وەپای خەوەر ئاژانس "رۆیتەرز"، کەشتییەگە پەرچەم لیبێریای هەڵگردیە و لە ری بویە دویای ئەوەگ دوایین وێستگەی لە بەندەر خەلیفە بن سەلمان لە بەحرەین وەجیهیشتە.
تا ئیسە هیچ لێدوانیگ فەرمی لەلایەن ئیسرائیلەو لەبان ئی ڕووداوە دەرنەچگە.