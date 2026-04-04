‏ئامانجگردن وە درۆن ئیرانی.. هیزگردن ئاگر لە کەشتیگ سەر وە ئیسرائیل لە گەروو هورمز

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏هێز دەریایی ئیران، ئمڕوو شەممە، راگەیان فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان کەشتییگ بارهەڵگر سەر وە ئیسرائیل لە گەروو هورمز کردە ئامانج، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە کەشتییەگە.

‏میدیایەیل فەرمی لە زوان فەرماندەی هێزەیل دەریایی لە سوپای پاسداران ئیران بڵاوکردن "پەلامارەگە کەشتی (MSC Ishika) کردەیەسە ئامانج"، و دووپات کرد "یەیش وە مدوو ئەوەگ پەیوەنی وە زیۆنستەیل داشتیە".

‏وەپای خەوەر ئاژانس "رۆیتەرز"، کەشتییەگە پەرچەم لیبێریای هەڵگردیە و لە ری بویە دویای ئەوەگ دوایین وێستگەی لە بەندەر خەلیفە بن سەلمان لە بەحرەین وەجیهیشتە.

‏تا ئیسە هیچ لێدوانیگ فەرمی لەلایەن ئیسرائیلەو لەبان ئی ڕووداوە دەرنەچگە.

