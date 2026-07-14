ئامانجگردن چەن شۊنیگ لە باشوور ئیران و ژنەفیان رممەی تەقینەوەیل "تون" لە بوشەهر و هورمزگان

شەفەق نیوز - تاران

میدیایەیل ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە کەفتن چەن شۊنیگ لە پارێزگایەیل بوشەهر و هورمزگان لە باشوور وڵاتەگە وە وەر پەلامارەیل سەربازی، هاوەخت وەگەرد ژنەفیان دەنگ تەقینەوەیل تونیگ لەو ناوچەیلە.

ئاژانس فەرمی ئیرانی "ئیرنا" باس ئەوە کرد، کە پەلاماریگ 4 شۊن لەناو پارێزگای بوشەهر سەر وە کەنداو کردەسە ئامانج، لە وەختیگ جیگر پارێزگار بوشەهر فەرمی رۊداین پەلامارەیل لەناو سنوورەیل پارێزگاکە دووپات کرد بی ئەوەگ هۊردەکاری زیاتر لە سروشت ئامانجەیل یا قەوارەی زیانەیل ئاشکرا بکەێد.

لەلای خوەییشەو، ئاژانس "فارس" ئیرانی دیاری کرد کە دەنگ تەقینەوەیل بەرز بۊن و وە ئاشکرا لەناو شارەیل بوشەهر و تشوگاداک ژنەفیانە، ئەوەیش بۊەسە هوکار دروسبۊن رەوشیگ لە نیگەرانی لەناو دانیشتگەیل.

لە چوارچیوەیگ پەیوەندیدار، میدیایەیل ئیرانی لە زوان پارێزگار هورمزگانەو دووپات کرد شۊنیگ کە کەفێدە خوەراوای شار بەندەر عەباس کەفتیەسە وەر پەلاماریگ هاوشیوە.