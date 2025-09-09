ئامار نوویگ لە شمارەی کوشیان ئەفسەر و سەربازەیل سوپای ئیسرائیل لە غەززە

شەفەق نیوز - خوەرھەڵات ناوڕاس

ئاژانس فرانس پرێس، ئمڕوو سێشەممە، شمارەی نوو ئەفسەر و سەربازەیل سوپای ئیسرائیل ئاشکرا کرد کە لە غەززە کوشیانە، لە پەلامارەگەی ئۆکتۆبەر 2023 تا ئیرنگە.

وەپای ئامار ئاژانس فرانس پرێس، کە وە پشتبەسان وە داتایەیل سوپای ئیسرائیل، 904 سەرباز ئیسرائیلی کوشیانە، 468 سەرباز ئیسرائیلی لە سەرەتای پەلامارە زەمینیەگەی سوپای ئیسرائیل وەبان غەززە لە 27 تشرین یەکەم 2023 کوشیانە، و دویەشەو دووشەممە سوپای ئیسرائیل کوشیان 4 سەرباز راگەیان وە دانان بۆمب لەقێ تانکیان.

سوپای ئیسرائیل، دویەکە دووشەممە، راگەیان چوار سەربازیان لە باکوور کەرت غەززە کوشیانە، کە هێزەیل ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیلیان خەسترەوکەن. ناو سێ لەو سەربازەیلە بڵاوکرد، لە وەختیگ کە ناو چوارەم ئاشکرانەکرد.