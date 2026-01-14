ئامار نوویگ ئەرا قوربانیەیل ناڕەزایەتیەیل ئیران
شەفەق نيوز- تەهران
ئاژانس چالاکوانەیل ماف مرۆڤ "هرانا"، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای بەرزەوبوین شمارەی کوشیاگەیل ناڕەزایەتیەیل لە ئیران ئەرا 2571 کەس کرد.
"هرانا" وت: تا ئیسە دڵنیا بە لە کوشتن 2403 ناڕەزا، و147 کەس پەیوەندی وە حکومەت دیرن، و12 کەس خوار تەمەن 18 ساڵان، و9 مەدەنی بەشدار ناوینە لە ناڕەزایی.
لەلای خوەییش، وەرپرسیگ ئیرانی وت: نزیکەی 2000 کەس کوشیانە، یەیش یەکەمین جارە دەسەڵاتەیل ئیران باس ئامار کوشیاگەیل بکەن دویای زیاتر لە دوو هەفتە لە ناڕەزایەیل لە گشت ناوچەیل ئیران.
دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، دویەکە سێشەممە، گاڵ ئیرانیەیل دا وەردەوام بوون لە ناڕەزایی، و پەیمان وە رەسین دەسمیەتی دا.