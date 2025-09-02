ئامار گیان قوربانیەیل زەویلەرزەگەی ئەفغانستان وەردەوامە

شەفەق نیوز ـ کابوڵ

ئامار زەویلەرزە ویرانکەرەگە کە دا لە خوەرهەڵاتئەفغانستان بەرزەوبوی ئەرا زیاتر لە 1400 کوشیاگ و نزیکەی 3000 زەخمداری.

لە بروار 31 ئاب خوەرهەڵات ئەفغانستان زەویلەرزەیگ وەخوەی دی کە بەهێزترین بوی لە ماوەی چەن ساڵ وەرین، و تا ئیرنگە ئۆپراسیۆنەیل قورتارکردن و مینەکردن وەردەوامە لەناوەین ئاڵنکاری سەختەیل وە مدوو هەڵکەفتەی کویی ناوچەگە و واران رفتیگ و رمیان سەنگەیل.

سەرچەوەیل ناوخویی خەوەردان، خەستەخانەیل سەرەکی شار جەلال ئاباد تا شوین زەویلەرزەگە لەبان ئاست توان خوەیان پڕن.

لەلایگیش، کۆمەڵەی مانگ سوور ئەفغانی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان زەویلەرزەگە بویەسە مدوو رمیان زیاتر لە 8 هەزار ماڵ.