ئامادەباشی لە 18 ویلایەت ئەمریکی لەوەر زریان وەفرین سەختیگ

شەفەق نيوز- واشینتۆن

18 ویلایەت ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، ئامادەباشی فریاکەفتن راگەیانن، لەوەر زریان زمسانی سەختیگ ئەمریکا گرێدەو، وەگەرد وسانن هەزاران کاروان ئاسمانی.

راگەیانن ئامادەباشی فریاکەفتن لەی ویلایەتەیلە بوی: ئەلاباما، ئەركنساس، ديلاوير، جۆرجيا، كانساس، كینتاكی، لويزيانا، ماريلاند، ميسيسيپی، ميسۆری، نيوجيرسق، نيويۆرك، نۆرت كارولاينا، بنسلفانيا، ساوت كارولاينا، تينيسی، تەكساس، وڤێرژينيا، وەگەرد واشینتۆن پایتەخت، کە زریانەگە زیاتر لە 180 مليۆن کەس لە نيو مەكسيكۆ تا ماين پووشێد، وەگەرد مەزەنەی وەفر فرەیگ کە رەسێدە 12 ئینج لە دووڵ ئۆهایو و کناراوەیل خوەرھەڵات کە هەڕەشەی ریوبانەیل و کارەبا دەێد.

زیاتر لە 2300 کاروان ئاسمانی ئمڕوو شەممە وسیا، و مەزەنە کریەێد سوو یەکشەممە هەزاران ترەک بووسێد، وەتایبەت لە فڕۆکەخانەیل داڵاس وئەتڵانتا، و کۆمپانیایل فرۆکەوانی جویر دەلتا وسیان کاروانەیل لە پەنج ویلایەت راگەیانن.

ریخریاگەیل رزگارکردن ئامادەی خوەیان کردن، جویر 250 تاقە خوەراک و400 هەزار لیتر ئاو لە لويزيانا، وەگەرد ئامادەکردن تیمەیل رزگارکردن، و بەسیان مەکتەوەیل و نویسنگەیل فیدراڵی لە واشینتۆن لە رووژ دووشەممەی گوزەشتە، و دەسەڵاتەیل داوا کردن دویر بکەفن لە گەشتکردن لەوەر رخباریەیل یەخ و سایەخە.