پاكستان.. 39 کوشیان و زەخمداری وە تەقینەوەی خوەیکوشتنی تاڵیبان خوەی کردە خاوەنی

2025-11-11T14:50:43+00:00

شەفق نيوز- ئیسلام ئاباد 

دەسەڵاتەیل پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان 12 کەس و زەخمداری 27 کەس ترەک لە ئەنجام تەقینەوەی خوەیکوشتنی وەردەم کۆمەڵە دادگایەیل لە ناوچەیگ نیشتەجیبوین لە ئیسلام ئاباد پایتەخت.

موحسین نەقەوی وەزیر ناوخؤی پاکستان ئەرا رووژنامەنویسەیل وت: لە ساعەت 12,39 دویای نیمەڕو، پەلاماریگ خوەیکوشی لە كشهری رویدا، کە بینای دادگا ها ئەورا، و تا ئیسە 12 کەس شەهید بوینە و نزیکەی 27 کەسیش زەخمدار بوین.

بزووتنەوەی تاڵیبان پاکستانی خوەی کردە خاوەن ئەو تەقینەوە، و لە بەیاننامەیگ وت: رووژ سێشەممە، یەکیگ لە ئەندامەیل ئیمە پەلامار دادگایگ لە ئیسلام ئاباد دا، وتیش: هەر وەردەوام بویمن لە پەلامارەیل وەبان ئەوانەک فەرمان تا ئیسلامی کەن و ئەوانەک مقیەتیی کەن تا شەریعەت لە گشت وڵات جیوەجی بکریەێد.

تەقینەوەی ئیسلام ئاباد دویای تەقینەوەی دویەکە دووشەممە لە نیودیلهی پایتەخت هندستان تیەێد، کە بویە مدوو کوشیان هەشت کەس.

