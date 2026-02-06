پاكستان.. 12 کوشیای و20 زەخمدار وە تەقینەوەی حوسەینیەیگ لە ئیسلام ئاباد
شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد
پولیس ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان، ئمڕوو جمعە، کوشیان 12 کەس و زەخمداری زیاتر لە 20 کەس ترەک وە تەقینەوەی حوسەینیەیگ راگەیان.
وەرپرسیگ لە پولیس وت: تەقینەوەگە مەوقەی نماز جمعە بویە، لە وەختیگ کە تا ئیسە سروشت رویداوەگە نادیارە.
میدیایەیل راگەیانن وتنە کە پەلاماریگ خوەیکوشتن حوسەینیەیگ لە ئیسلام ئاباد پایتەخت کردە ئامانج، و ماشینەیل فریاکەفتن و هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە.
ئاژانس رووژنامەوانی فەرەنسی لە زوان دەسەڵاتەیل ناوخوەیی خەوەردا لە بەرزەوبوین شمارەی زەخمدارەیل ئەرا زیاتر لە 80 کەس.