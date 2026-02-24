پاكستان.. کوشیان 5 کەس لە ئەندامەیل ئەمنی وە گولەی چەکدارەیل

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

پولیس پاکستان، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان 5 لە ئەندامەیل ئەمنی و پەلاماریگ چەکدار لە باکوور خوەرئاوای وڵات راگەیان.

وەگورەی میدیایەیل راگەیانن، ئی رویداوە لەسای زیایبوین پەلامارەبل چەکدار لە ناوچەیل سنووری وەگەرد ئەفغانستانەو تیەێد.

رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، دەسەڵاتەیل ئەفغانستان توومەتبار سوپای پاکستان کردن وە کوشتن 25 مەدەنی وە گورزیگ ئاسمانی وەبان ماڵیگ لە خوەرھەڵات ئەفغانستان.

عەتالڵا تەرار وەزیر راگەیانن پاکستان وت: وڵاتەگەی گورزیگ وەبان هەفت سەربازگە و حەشارگەی تاڵیبان پاکستان و ریخریاگ دەوڵەت لق خوراسان لەبان سنوور وەگەرد ئەفغانستان جیوەجی کرد.

لە مانگ تشرین یەکەم گوزەشتەو، پەیوەندی ناوەین ئەو دوو وڵاتە گرژەوبوین وەخوەی دوینێد، وەختیگ تەقەکردن لەبان سنوور بویە مدوو کوشیان دەیان لە سەرباز و مەدەنی و چەکدارەیل.