پاكستان پەلاماردان کابوڵ راگەینێد وەرجە رێککەفتن ئارامکردن وەرد تاڵیبانەو

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

حکومەت پاکستان، ئمڕوو چوارشەممە، جیوەجیکردن گورزەیل هویردیگ لە ناوڕاس کابوڵ پایتەخت ئەفغانستان راگەیان، وەرجە چەن ساعەتیگ لە جیوەجیکردن رێککەفتن ئاگربەسی وەختانە وەگەرد تاڵیبان.

ئیدارەی ئمڕوو، دەنگ دوو رممەی نوو لەناوڕاس کابوڵ ژنەفیا،ت وەگورەی پەیامنێرەیل فرانس پرێس دویای دووارەوبوین جەنگ وەکەرۆ پاکستان هاوسا.

زەبیحولڵا موجاهد قسەکەر حکومەت تاڵیبان وت: تانکەریگ نەفت و محەویلەی کارەبا تەقیەو، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگرەیلیگ لەناو پایتەخت ئەفغانستان.

یەیش وەگەرد راگەیانن وەزارەت دەیشت پاکستان تیەێد ئەرا رەسین وە رێککەفتن ئاگربەسی تا ماوەی 48 لە ساعەت 6 ئیوارەی ئمڕوو دەسوەپی کەێد، وەگورەی خەوەریگ لەلایەن رۆیتەرز.

وتیش: ئەوەسا هەردوگ لایەن تەقەلای دڵسووزانە کەن ئەرا پەیاکردن چارەسەرییگ ئەرا ئی جەنگ ئاڵووزە.