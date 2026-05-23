ئاشکراکردن وردەکارییەیل گفتوگۆەیل فەرماندەی سوپای پاکستانی لە تاران

وەزارەت دەیشت ئیران، ئمڕوو شەممە، وردەکارییەیل گفتوگۆەیلیگ ئاشکرا کرد کە وەزیر عەباس عراقچی وەگەرد فەرماندەی سوپای پاکستانی، موشیر عاسم مونیر، ئەنجامی دا، وە دووپاتکردن لە وەردەوامبوینی تا وەخت دیریگ لە شەوەکی ئمڕوو.

وەزارەت دەیشت ئیران، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد کە عراقچی و فەرماندەی سوپای پاکستان باس لە تەقەلا و دەسپیشخەرییە دیپلۆماسییەیل کردن ئەرا ریگریکردن لە ئاڵووزی و کۆتاییهاوردن وە جەنگ وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل.

وتیش: عراقچی و مونیر باس لە ریەیل وەهیزکردن ئاشتی و ئارامی و ئاسایش لە ناوچەی خوەراوای ئاسیا کردن.

پاکستان کە ناوجی کەێد ئەرا رەسین وە رێککەفتن ئاشتی لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، چوودە ناو دۊایین تەقەلا ئەرا کۆتاییهاوردن وە جەنگ لەناوەین هەردوج وڵاتەگە و دەسکردن وە دانوسەنین لەباوەت رێککەفتنیگ فراوانتر.

تاران پایتەخت ئیران، دۊەکە جمعە، پیشوازی لە موشیر عاسم مونیر فەرماندەی سوپای پاکستانی کرد، لە چوارچیوەی تەقەلایەیل دیپلۆماسی خەسیگ کە وڵاتەگەی سەرپەرشتییان کەێد، لە سای ئاڵووزی و هەڕەشەی لەناوەین هەردوگ وڵات.

مونیر وە ناوجیکەر سەرەکی هەژمار کریەێد لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە وەخت دەسکردن وەجەنگەگە، و شایەت بویینی لە تاران، دۊای چەن رووژیگ لە گفتوگۆەیل لەبان ئاستیگ نزمتر نشان بوود ئەرا دۊایین تەقەلا لەلایەن پاکستانەو ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ، وەپای ماڵپەڕ "ئەکسیۆس.