ئاشکراکردن سروشت و شیوەی ئامانجەیل ئەو پالامارە سەختە شەفەق ئمڕوو لەبان ئیران

میدیایەیل ئیران، شەوەکی ئمڕوو شەمە، ئاشکرا کردن کە پەلامار ئاسمانی تون و فرەیگ کریاسە بان شارەیل تاران و ئەسفەهان، لە نووترین شیوەیل جەنگ ناو ئی جەنگە ناوەین ئیران و ئەمریکا و ئیسرائیل کە مانگیگە وەردەوامە.

میدیایەیل لە زوان سەرچەوەیل ئاگادار وتن: پەلامارەگە زانکۆی ئیران ئەرا زانست و تەکنەلۆژیا لە تاران، و کۆمەڵگایگ پیشەسازی ئاسن و پوڵا لە ئەسفەهان کردگەسە ئامانج، و دەنگ رممەی تەقینەوە لە ناوچەیل "سەعادەت ئاباد" لە باکوور خوەرئاوای تاران و "کەرەج" لە خوەرئاوای پایتەخت شنەویا، لە ناویان تەقینەوەی گەورەیک لە "هەشتگیرد" لە کەرەج.

هەرلیوا بنکەیل پیشەسازی دەریایی لە "پاسداران" لە باکوور خوەرھەڵات تاران کەفتیەسە وەر پەلامار راستەوخۆ، و پەلامارەیل سەربازگەیگ لە "دەربەند" لە باکوور تاران و شوونیگ نزیک فڕۆکەخانەی شیراز لە باشوور وڵاتەگەیش کردنەسە ئامانج.

پەلاماردان باڵەخانەی هەواڵگری سوپای پاسداران لە "گوڵستان" لە باکوور خوەرھەڵات ئیران، و شوونەیل سەربازی سوپا و ئەرتش لە ناوچەیل باشوور خوەرئاوای وڵاتەگەیش گردۊد.