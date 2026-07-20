پاشا چارڵز ئەندی بێرنهام ئەرکدار کەێد ئەرا دروسکردن حکوومت بەریتانیا

شەفەق نیوز - لەندەن

پاشا چارڵز سێیەم، ئمڕوو دووشەممە، سەرکردەی پارت کرێکارەیل ئەندی بێرنهام ئەرکدار کرد وە دروسکردن حکوومەت بەریتانی، دۊای پەسەنکردن دەس لەکارکیشان سەرۆک وەزیرەیل کیر ستارمر.

کۆشک باکینگهام، لە بەیاننامەیگ راگەیان کە پاشا بێرنهام ئەرکدار کردگە وە دروسکردن حکوومەت نوو، دۊای ئەوەگ ستارمر دەس لەکارکیشانەگەی وە فەرمی پیشکەش کرد، و دیاری کرد کە سەرۆک وەزیرەیل نوو ئەرک پاشا قبووڵ کردگە وەپای رێکارە دەستوورییەیل.

وەیەیش بێرنهام بوودە هەفتەمین سەرۆک وەزیرەیل ئەرا بەریتانیا لە ماوەی دەیەیگ، و پەیمان دا وە دووارە ئاراستەکردن کارە لەپیشینەیل حکوومەت وەرەو ئەو پەڕاوگەیلە کە پەیوەندی وە هاووڵاتییەیلەو دیرن، و لە بانیان قەیران خەرج ژیانگوزەرانی، و خاسەوکردن خزمەتگوزارییە گشتییەیل، و پاڵپشتیکردن گەشەی ئابووری.

بڕیارە بێرنهام حکوومەتەگەی لە ماوەی سەعاتەیل ئایندە رابگەیەنێد، لە گامیگ کە وە یەکەمین تاقیکردن سیاسی ئەرای هەژمار کریەێد، وەتایبەت لەوەگ پەیوەندی وە هەڵوژاردن وەزیر دارایی دیرێد، دۊای ئەوەگ ئی پۆستە بۊە جی ناکۆکییەیل کە بەشدار بۊن لە لاوازکردن حکوومەتەیل وەرین.

نویسینگەی بێرنهام دووپات کرد کە یەکەمین وتارەی وەکار دەێد ئەرا کیشانن رێڕەویگ ئەرا "سیاسەتیگ ئارامتر و وەرپرسیارتر"، لە وەختیگ هەڵوژاردنی جویر سەرکردە ئەرا پارت کرێکارەیل، لە جومعەی گوزەشتە، وەسف کرد وە ئەوەگ "گرنگترین وەخت ئاڵشتکارییە لە سیاسەت بەریتانی 40 ساڵەو"، و پەیمان دا وە چاکسازی سیستەم سیاسی و بەرزەوکردن ئاستەیل ژیان.

جیگر سەرکردەی پارت کرێکارەیل، لوسی پاوڵ، وت کە بێرنهام نیاز دیرێد دووارە کارە لەپیشینەیل حکوومەت رێک بخەێد و سەرچەوەیلی خەسەو بکەێد ئەرا چارەسەرکردن قەیران خەرج ژیانگوزەرانی و دووارە رێکخستن رێڕەو ئابووری.