‏پاسداران جواو ترەمپ دەێد لەبان رەدبوین کەشتییەیل لە تەنگ هورمز

شەفەق نیوز - تەهران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، قسەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل لەبان دابینکردن ئاسایش رەدبوین کەشتییەیل بازرگانی و سەربازی لە تەنگەی هورمز ڕەت کەێد، یەیش لە ناوڕاس بەرزەوبوین ئاڵۆزییەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاست.

‏میدیا فەرمییەیل ئیران لە زوان پاسداران راگەیان "ترەمپ بانگەشەی رەدبون کەشتییەیل بازرگانی و سەربازی لە تەنگەی هورمز کەێد، لە وەختیگ کە کەشتییەیل ئەمریکی ئەرا زیاتر لە 1000 کم دویر کەفتنەو لە رخ ئەوەگ نەکرێنە ئامانج".

‏لە لاییگ تر، مەسئولیگ سەربازی دووپاتکرد، هەڵوێست تاران تا ئیسە رەدیکەێد هەناردەکردن نەفت لە ری تەنگەگە ئەرا ئەمریکا و هاوپەیمانەیل.

