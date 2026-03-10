پاسداران جواو ترەمپ دەێد لەبان رەدبوین کەشتییەیل لە تەنگ هورمز
شەفەق نیوز - تەهران
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، قسەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل لەبان دابینکردن ئاسایش رەدبوین کەشتییەیل بازرگانی و سەربازی لە تەنگەی هورمز ڕەت کەێد، یەیش لە ناوڕاس بەرزەوبوین ئاڵۆزییەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاست.
میدیا فەرمییەیل ئیران لە زوان پاسداران راگەیان "ترەمپ بانگەشەی رەدبون کەشتییەیل بازرگانی و سەربازی لە تەنگەی هورمز کەێد، لە وەختیگ کە کەشتییەیل ئەمریکی ئەرا زیاتر لە 1000 کم دویر کەفتنەو لە رخ ئەوەگ نەکرێنە ئامانج".
لە لاییگ تر، مەسئولیگ سەربازی دووپاتکرد، هەڵوێست تاران تا ئیسە رەدیکەێد هەناردەکردن نەفت لە ری تەنگەگە ئەرا ئەمریکا و هاوپەیمانەیل.