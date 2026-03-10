‏پاسداران جواو ترەمپ دەێد لەبان رەدبوین کەشتییەیل لە تەنگ هورمز

‏پاسداران جواو ترەمپ دەێد لەبان رەدبوین کەشتییەیل لە تەنگ هورمز
2026-03-10T08:34:06+00:00

شەفەق نیوز - تەهران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو سێشەممە، قسەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل لەبان دابینکردن ئاسایش رەدبوین کەشتییەیل بازرگانی و سەربازی لە تەنگەی هورمز ڕەت کەێد، یەیش لە ناوڕاس بەرزەوبوین ئاڵۆزییەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاست.

‏میدیا فەرمییەیل ئیران لە زوان پاسداران راگەیان  "ترەمپ بانگەشەی رەدبون  کەشتییەیل بازرگانی و سەربازی لە تەنگەی هورمز کەێد، لە وەختیگ کە کەشتییەیل ئەمریکی ئەرا زیاتر لە 1000 کم دویر کەفتنەو لە رخ ئەوەگ  نەکرێنە ئامانج".

‏لە لاییگ تر، مەسئولیگ سەربازی  دووپاتکرد، هەڵوێست تاران تا ئیسە رەدیکەێد  هەناردەکردن نەفت لە ری تەنگەگە ئەرا ئەمریکا و هاوپەیمانەیل.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon