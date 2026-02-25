ئاسایش سوریا "داعشيگ" گرێد پەلامار هیزیگ سەربازی داگە لە دێر زور

شەفەق نيوز- دیمەشق

وەزارەت ناوخوەی سوریا، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن یەکیگ لە ئەندامەیل ریخریاگ داعش لە پارێزگای دێر زور راگەیان کە دەسی لەناو پەلاماردان ئەندامەیل فیرقەی 86 لە وەزارەت وەرگری بویە.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: لە بنەمای ئۆپراسیۆنەیل روانگەکردن و وەشوینکەفتن خەسیگ، یەکەیل ئاسایش ناوخوەیی لە شار مەیادین ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی توکمە جیوەجی کردن، رەسیە دەسگیرکردن مەحمود عەبد ئەلعەلی یەکیگ لە ئەندامەیل شانەیل ریخریاگ داعش، و دەسی لەناو پەلاماردان ئەندامەیل فیرقەی 86 لە وەزارەت وەرگری بویە.

وتیش: ئی ئۆپراسیۆنە دویای گردەوکردن زانیاریەیل هویرد و بەڵگەی بیگومانی هات کە چەسپنێد ئەو کابرا دەسی لەناو جیوەجیکردن ئەو کردەوەی تیرۆریە بویە، و دەرکەفت کە لایەنگرە لەو

ریخریاگە و دەسی لەناو تاوانەگە هەس.

دووپاتیش لە وەردەوامی تەقەلایەیلی لە وەشوینکەفتن و چەکانن هەر شانەیگ کرد کە خوازێد ئاسایش و ئارامی ناوچەگە بشیونێد، وەگەرد تەواوکردن گشت ریکارەیل یاسایی وەرانوەریان.