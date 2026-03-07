ئازەربایجان دەرکردن فەرمانبەرەیل کلکریایی لە تەبریز ئیران تەواو کەێد

شەفەق نيوز- باكو

ئازەربایجان، ئمڕوو شەممە، تەواوکردن دەرکردن فەرمانبەرەیل کلکریایی دیبلۆماسیی لە شار تەبریز ئیران راگەیان، لە وەختیگ هیمان شمارەیگ سنووردار لە دیبلۆماسیەیل ئازەری لە تەهران پایتەخت مەنیە.

فەرمانگەی پاسەوان سنوور ئازەربایجان دیاری کرد کە "11 دیبلۆماسی شەو جمعە لە زەویەیل ئیران دەرچگن"، وتیش: دەرکردن شاندەگە لە تەبریز تەواو بوی، لە وەختیگ ریکارەیل تەواوکردن کارەیل دەرچگن ئەو دیبلۆماسیەیل ترەک لە تەهران وەڕیەو چوود.

ئی گامەیلە لە ساڵی نووەوبویەیل زویوەزوی لە ناوچەگە تیەێد، کە ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 شوبات گوزەشتە دەسکردن وە پەلامارەیلیان وەبان چەن شوینیگ لەناو ئیران، لەناویان تەهران پایتەخت، کە ویرانکاری فراوانیگ لەلی بویەو، وەگەرد کەفتن قوربانیەیلیگ مەدەنی.