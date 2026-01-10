کارەسات گەناڵخە لە فلیپین.. رمیان گناڵخەیل دەیان کراکار خەێدەژیر و 6 کەسیش گیان لەدەسدان
شەفەق نیوز - مانیلا
تیمەیل فریاگوزاری لە فلیپین، ئمڕوو شەممە، وەردەوام لە پرۆسەی مینەکردن رزگاربویەیل لەناوەین بڕ گەپیگ گەناڵخەیل لەدویای رمیانی کە بویە مدوو وەژیرکەفتن دە کراکار پاکەوکردن و مردن شەش کەس.
وەپای دەزگایەیل راگەیانن کویەیگ لە گەناڵخەیل کەفتە بان بیناییگ کە نزیکەی 50 کراکار پاکەوکردن لەناوی بوین، یەکیگ لە ئەندامەیل ئەنجوومەن شارەگە راگەیان کە بەرزیەگەی "بینالیو" – کە دامەزراوەیگ کەرت تایبەتە لە شار سێبو – وە نزیکەی 20 نهۆم مەزەنە کرێد.
لە لای ترەک "جۆ ڕییس" کە ئەندامیگ تیمەیل فریاگوزارییە لە شاری سێبو، وە ئاژانس "فرانس پرێس" راگەین: "تیمەیل ڕزگارکردن لە وەخت مینەکردن و لەناو رمیاگەیل هانە وەر رخداری رمیان زیاتر لە گەناڵخەیل".
وتیش "ئۆپراسیۆنەیل تا ئیرنگە وەردەوامە باوجی گاجاریگ کویەی گەناڵخەیل جویلیەێد یەش بوودە مدوو وسانن وەختنە ئەرا رزگارکردن گیان ئەندامەیل رزگارکەر".
وەرپرسیگ لە ئەنجومەن شار سیبو دیف تومولاک دیاریکرد، تەرم 6 کەس دراوردنە تا ئیرنگە 32 کەس بیسەروشوینن.
سەرچەوەی ترەک "قوربانیەیل لەناو دامەزراوەگە بوین مەوقەی رویدان رویداوەگە، چوینکە شوین نیشتەجیبین ئەرا فەرمانبەرەیل ناوی دروسکریاس کە فرەیگیان وەژیرکەفتنە".
وتیش، "تیمەیل رزگارکەر وە سەختی رەسن وە مدوو پارچە پۆلا فرە قورسەیل، وەرد جویلەی گناڵخەیل وە مدوو پەستان چینەیل بەرز".