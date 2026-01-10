‏کارەسات گەناڵخە لە فلیپین.. رمیان گناڵخەیل دەیان کراکار خەێدەژیر و 6 کەسیش گیان لەدەسدان

شەفەق نیوز - مانیلا

‏تیمەیل فریاگوزاری لە فلیپین، ئمڕوو شەممە، وەردەوام لە پرۆسەی مینەکردن رزگاربویەیل لەناوەین بڕ گەپیگ گەناڵخەیل لەدویای رمیانی کە بویە مدوو وەژیرکەفتن دە کراکار پاکەوکردن و مردن شەش کەس.

‏وەپای دەزگایەیل راگەیانن کویەیگ لە گەناڵخەیل کەفتە بان بیناییگ کە نزیکەی 50 کراکار پاکەوکردن لەناوی بوین، یەکیگ لە ئەندامەیل ئەنجوومەن شارەگە راگەیان کە بەرزیەگەی "بینالیو" – کە دامەزراوەیگ کەرت تایبەتە لە شار سێبو – وە نزیکەی 20 نهۆم مەزەنە کرێد.

‏لە لای ترەک "جۆ ڕییس" کە ئەندامیگ تیمەیل فریاگوزارییە لە شاری سێبو، وە ئاژانس "فرانس پرێس" راگەین: "تیمەیل ڕزگارکردن لە وەخت مینەکردن و لەناو رمیاگەیل هانە وەر رخداری رمیان زیاتر لە گەناڵخەیل".

‏وتیش "ئۆپراسیۆنەیل تا ئیرنگە وەردەوامە باوجی گاجاریگ کویەی گەناڵخەیل جویلیەێد یەش بوودە مدوو وسانن وەختنە ئەرا رزگارکردن گیان ئەندامەیل رزگارکەر".

‏وەرپرسیگ لە ئەنجومەن شار سیبو دیف تومولاک دیاریکرد، تەرم 6 کەس دراوردنە تا ئیرنگە 32 کەس بیسەروشوینن.

‏سەرچەوەی ترەک "قوربانیەیل لەناو دامەزراوەگە بوین مەوقەی رویدان رویداوەگە، چوینکە شوین نیشتەجیبین ئەرا فەرمانبەرەیل ناوی دروسکریاس کە فرەیگیان وەژیرکەفتنە".

‏وتیش، "تیمەیل رزگارکەر وە سەختی رەسن وە مدوو پارچە پۆلا فرە قورسەیل، وەرد جویلەی گناڵخەیل وە مدوو پەستان چینەیل بەرز".

