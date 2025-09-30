کارمەنیگ پەرلەمانی ئەڵمانیا وەتوومەت سیخوڕیکردن ئەرا چین زیندانی کریا

شەفەق نيوز- پەرلین

دادگایگ ئەڵمانیا وەتوومەت سیخوڕیکردن ئەرا چین سزای چوار ساڵ و نۆ مانگ زیندانی وەبان کارمەنیگ وەرین ئەندام پەرلەمانیگ پارت پۆپۆلیستی تونەڕەو ئەڵتەرناتیڤ ئەڵمانیا (AfD) چەسەپان.

دادگای باڵای ناوچەی درێسدن چالاکیی هەواڵگری توومەتبار ئەڵمانی لە دۆسیەیگەی تایبەتی راسگانی چەسپان.

یان جی وەک کارمەن پەرلەمانتار وەرین پەرلەمان ماکسیمیلیان کراه، توومەتبار کریا وە گردەوکردن زانیاری لە ناوەین ساڵەیل 2019 تا 2024 و کلکردن بەڵگەنامەی نهێنی ئەرا دەسەڵاتدارەیل چین، و زانیاری کەسی لەبان سەرکردەیل AfD گردەو کردگە و سیخوڕی وەبان ناڕازیەیل چینی کردیاد.

توومەتبار لە دویا ئیفادەی خوەی نەچگە ژیر ئی توومەتەیلە، وەرجە کۆتا دانیشتن هەفتەی گوزەشتە وت: من لە دەزگایگ هەواڵگری چین کار نەکردمە و بیتاوانم.

پارێزەرەگەی لەوەر نەوین بەڵگەی چەسپیاگ داوای بیتاوانی کەێد، و داواکار گشتی فیدراڵی داوای سزای هەفت ساڵ و نیم زیندانیکردنی کرد.

هەرلیوا دادگا سزای زیندانی ژنیگ هاوبەش ترەکی تا ماوەی ساڵێک و نۆ مانگ چەسپان، دادگاکە ئەو ژن چینییە وەتوومەت کلکردن داتای بار و گەشت و سەرنشینەیل جویر کارمەن کۆمپانیایگ لۆجستی لە فڕۆکەخانەی لایپزیگی ئەڵمانیا سزا دا، کە لە دادگاییکردنەگە، توومەتبارەگە چگەسە ژیر ئەوە کە زانیارییەیل کلکردگە بەڵام هیچ زانیارییگ لەبان چالاکییە سیخوڕییەیل نەیرێد.