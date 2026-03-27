کاتس هەڕەشەی "جەزرەوەی گرانیگ" لە تاران دەێد و دووپات لە وەردەوامی کوشتن سەرکردەیل ئیران کەێد

شەفەق نیوز - قودس

یسرائیل کاتس، وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو جمعە، توومەتبار هیزەیل ئیران کرد وە ئەنجامدان پەلامارەیل ئاسمانی رێکخریاگ ئەرا بان مەردم بیگوناه لە ئیسرائیل، و پەیمان دا ک تاران جەزرەوەق گرانیگ لەبان ئی کارە بەێد.

کاتس لە وتاریگ تەلەڤزیۆنی کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگنی کرد، دووپات کرد لە زەردەوامی چالاکی سەربازی دژ وە ئیران بی وسیان، یەیش وەگەرد تونی کێشەیل لە ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس.

وەزیر ئیسرائیلی دووپات کرد کە تەل ئەبیب وەردەوام بوود لە پڕۆسەی کوشتن سەرکردەیل کۆمار ئیسلامی ئیران و ئەفسەرەیلی، و لەناوبردن توانا ستراتیژییەیل وڵاتەگە.

دیاری کرد ک هیزەیل ئیسرائیل پەلامارەیلیان وازتر کەن تا ئەو بەشەیل تریش بگرنەو کە دەسمیەتی رژیم ئیران دەن ئەرا دروسکردن و وەکارهاوردن کەرەستەی جەنگی دژ وە ئیسرائیل.