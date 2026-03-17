کاتس: لاریجانی و سولەیمانی کوشتیمن
شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس
يسرائيل كاتس، وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، کوشتن عەلی لاریجانی سکرتێر ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران، و غوڵام رەزا سولەیمانی فەرماندەی هیزەیل باسیج وە گورزەیل دویەشەو وەبان تەهران پایتەخت، راگەیان.
كاتس، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: خوەی و بنیامین نتنیاهو سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل فەرمان دانە سوپای ئیسرائیل وە وەردەوامی وەشوینکەفتن سەرکردەیل رژیم ئیران.
وتیش: ئیسرائیل ئیران ئەرا دەیان ساڵ وەرەو دویا بەێدەو.
وەرجەیە، دەزگای پەخش ئیسرائیل خەوەردا کە عەلی لاریجانی لەناو ئەو کەسەیلە بویە کە کەفتنە وەر پەلامارەیل دویەشەو ئیسرائیل لەناو ئیران.
لە زوان وەرپرسیگ ئیسرائیلی وت: لاریجانی لەناو ئامانجەیل ئەو پەلامارەیلە بویە، وتیش: تا ئیسە چارەنویسی نادیارە.
راپۆرتەیل ئیسرائیلی وانیش: ئەو پەلامارەیلە نزیکەی 30 کەسایەتی کردنەسە ئامانج، وەگەرد ناو لاریجانی لەناو لیستەگە.