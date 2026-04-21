کاتس: شایەت باشوور لوبنان جویر غەززە وەسەری باێد

یسرائیل کاتس،وەزیر وەرگری ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، باس فراوانکردن ئۆپراسیۆنە سەربازییەیل لە لوبنان کرد، وە بەراوردکردن چارەنویس باشوور لوبنان وەو شیوە کە ناوچەیلیگ لە کەرت غەززە وەخوەیانی دینە.

کاتس وت: چارەنویس باشوور لوبنان جۊر رەفەح و بەیت حانوون لە غەززە بوود، وتیش: ئەگەر لوبنان دژ حزبلڵڵا نەجویلێد، وەنە پرۆسەیلمان لەبانی وەردەوام کەیمن.

باس ئەوە کرد کە شایەت رووژەیل بانان گامەیلیگ توندتر لەبان زەوی وەخوەیان بوینن، هەڕەشەکردن وە لەناوبردن نەعیم قاسم، ئەمیندار گشتی حزبولڵا جۊر ئەوەگ وەگەرد حەسەن نەسرولڵا رویدا.

سەرۆکایەتی لوبنان، دۊکە دووشەممە، راگەیان کە سەرۆک جۆزێف عەون، بڕیار داگە شاندیگ لوبنانی وە سەرۆکایەتی سیمۆن کەرەم، باڵیووز وەرین لە لای ئەمریکا ئەرکدار بکەێد ئەرا دانوسەنین دووانی وەگەرد ئیسرائیل.

رێککەفتنەگە دەق دەێد لەبان وسانن تەقە ئەرا ماوەی 10 رووژ کە تۊنریەێد درویژەو بکریەێد وە رەزامەنی هەردگ لایەنەگە، وەگەرد هیشتن ماف وەرگریکردن لە خوەی ئەرا ئیسرائیل لە هەر هەڕەشەیگ.

هەرلیوا، لە لوبنان داوا کریەێد ریکارەیلیگ جیوەجی بکریەن ئەرا ریگریکردن لە هەر پەلامارەیلیگ وەبان ئیسرائیل، و دووپاتکردن لەبان ئەوە کە هیزە ئەمنییە لوبنانییەیل تەنیا لایەنن کە وەرپرسن لە ئاسایش، وەگەرد وەردەوامبوین ناوجیکردن ئەمریکا ئەرا ئاسانکردن دانوسەنینەیل لەناوەین هەردگ لایەن.